قناة مفتوحة وحيدة لإذاعة مباراة الأهلي والقطن الكاميروني اليوم .. أعرفها



الأهلي والقطن الكاميروني الأهلي والقطن الكاميروني

تتجه أنظار جماهير الكرة المصرية لمتابعة مباراة فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي ونظيره القطن الكاميروني اليوم السبت علي ملعب السلام في إطار منافسات دور المجموعات بدوري أبطال افريقيا



موعد مباراة الأهلي والقطن الكاميروني

وتقام مباراة الأهلي والقطن الكاميروني اليوم السبت في تمام الساعه السادسه مساء بتوقيت القاهرة والسابعه مساء بتوقيت مكه المكرمة.





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ويمتلك فريق الأهلي نقطه وحيده في مشواره الافريقي حتي الآن عقب التعادل امام صن داونز بهدفين لكل فريق بالاضافه للهزيمة أمام الهلال.تردد القنوات المفتوحه لاذاعة مباراة الاهلي والقطن الكاميرونيوتسعين الجماهير للبحث عن تردد قناة مفتوحه لاذاعة المباراة حيث تذاع عبر قنوات بي ان سبورتس الناقل الحصري البطولة بالاضافة لقناة اون تايم سبورتس وهو قناة مفتوحه لاذاعة المباراو خاصة في ظل إقامتها في مصر.ويقدم موقع صدي البلد طريقه تنزيل قناة اون تايم سبورتس الأرضيةفصل جهاز الريسيفر عن شاشة التليفزيون من زر البث على الاستقبال الأرضيوتوصيل إريال استقبال أرضي بالتليفزيونحال عدم وجود القناة اضغط على الإعدادات الموجود بالريموت كنترول الخاص بكثم اضغط على الزر الخاص بالقنواتعليك بعمل توليف إعداد القناةاضغط توليف تلقائي واختر بحث رقمي وسجل التردد UHF32 وسوف يتم تثبيت القناةبينما تذاعوالمباراو أيضا علي قناة بي ان سبورتس 4 وترددهاالقمر صناعي: نايل ساتالتردد: 11054الاستقطاب: أفقيمعدل الترميز 27500تصحيح الخطأ: 2/3