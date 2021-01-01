تفاصيل .. العناية الإلهية تنقذ المواطنين وتلاميذ ومعلمي مدرسة في بورسعيد



سقوط شجرة عتيقة سقوط شجرة عتيقة

أنقذت العناية الإلهية فى محافظة بورسعيد المواطنين بنطاق حى الشرق والعاملين وتلاميذ مدرسة أم المؤمنين الابتدائية، من كارثة شهدتها المدرسة والمنطقة منذ قليل.



كان أهالى منطقة مدرسة أم المؤمنين بنطاق حى الشرق هرعوا على صوت ارتطام جسم قوى بالأرض أحدث دويا، وتبين سقوط شجرة عتيقة بالمدرسة سبق وأن تم التحذير من سقوطها نظرا لوضعها السيئ نتيجة عوامل الزمن الممتد.



ونتج عن حادث سقوط شجرة بورسعيد تهشم سيارة كانت بجوار سور المدرسة الذى انهار جزء منه نتاج السقوط.

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وعلم “صدى البلد” أنه كان هناك تقرير منذ عدة أشهر بخطورة الشجرة على أرواح المواطنين دون تحرك إيجابي من أى جهة لدرء الخطر، والتي كان من الممكن أن تودى بحياة التلاميذ والمواطنين إذا سقطت خلال يوم دراسى.وأكد القائمون على العملية التعليمية بمديرية بورسعيد التعليمية أن الخطر ما زال كامنا فى باقي الجزء المتواجد داخل السور، والذي بدا متآكلا بشكل واضح نتاج السوس المنتشر بالشجرة، لافتين إلى أن الحى رفض التدخل، معللا ذلك بأن الأمر ليس من اختصاصه وأنه اختصاص أصيل لإدارة المدرسة والإدارة التعليمية.