تفاصيل .. العناية الإلهية تنقذ المواطنين وتلاميذ ومعلمي مدرسة في بورسعيد

أنقذت العناية الإلهية فى محافظة بورسعيد المواطنين بنطاق حى الشرق والعاملين وتلاميذ مدرسة أم المؤمنين الابتدائية، من كارثة شهدتها المدرسة والمنطقة منذ قليل.
كان أهالى منطقة مدرسة أم المؤمنين بنطاق حى الشرق هرعوا على صوت ارتطام جسم قوى بالأرض أحدث دويا، وتبين سقوط شجرة عتيقة بالمدرسة سبق وأن تم التحذير من سقوطها نظرا لوضعها السيئ نتيجة عوامل الزمن الممتد.
ونتج عن حادث سقوط شجرة بورسعيد تهشم سيارة كانت بجوار سور المدرسة الذى انهار جزء منه نتاج السقوط.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!