الأرصادتتوقع : ارتفاع الحرارة مؤقت وعودة الأجواء الشتوية مرة أخري

تشهد حالة الطقس، خلال الأيام القادمة، انخفاضا في درجات الحرارة على شمال البلاد، حتى القاهرة الكبرى، ليسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للدفء على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وجنوب البلاد.
ويظل الطقس خلال ساعات الليل، باردh على أغلب الأنحاء.
وبحسب هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس، قالت: “يظل نشاط الشبورة المائية هو المؤثر في حالة الطقس خلال الأيام القادمة، حيث تظهر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، يصاحب ذلك نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة”.
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