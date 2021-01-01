الأرصادتتوقع : ارتفاع الحرارة مؤقت وعودة الأجواء الشتوية مرة أخري

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تشهد حالة الطقس، خلال الأيام القادمة، انخفاضا في درجات الحرارة على شمال البلاد، حتى القاهرة الكبرى، ليسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للدفء على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وجنوب البلاد.



ويظل الطقس خلال ساعات الليل، باردh على أغلب الأنحاء.



وبحسب هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس، قالت: “يظل نشاط الشبورة المائية هو المؤثر في حالة الطقس خلال الأيام القادمة، حيث تظهر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، يصاحب ذلك نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة”.

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وبحسب بيان هيئة الأرصاد عن حالة الطقس، فإن حالة الانخفاض التدريجي في درجات الحرارة سوف تستمر حتى نهاية الأسبوع الجاري، وفي منتصف الأسبوع، تحديدا اعتبارا من يوم الاثنين، سيكون هناك انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة على جميع أنحاء البلاد.وأوضحت هيئة الأرصاد، أن التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات النهار، يزيد من الإحساس بارتفاع درجات الحرارة.درجات الحرارة المتوقعة الأيام القادمةالقاهرة الكبرى والوجه البحري تتراوح من 30 إلى 21 درجة.السواحل الشمالية تتراوح من 26 إلى 25 درجة.جنوب سيناء تتراوح من 31 إلى 29 درجة.شمال الصعيد تتراوح من 34 إلى 24 درجة.جنوب الصعيد تتراوح من 35 إلى 30 درجة.