إعلامي يهاجم كولر بسبب عدم جاهزية نجم الأهلي

علق الإعلامي عمر ربيع ياسين، على تصريحات السويسري مارسيل كولر، المدير الفني لفريق الأهلي، حول سبب غياب أيمن أشرف، مدافع الفريق، عن المشاركة في المباريات خلال الفترة الماضية.
كان مارسيل كولر، صرح خلال الساعات الماضية بأن غياب برونو سافيو وأيمن أشرف عن المباريات خلال الفترة الماضية كان بسبب الإصابة، وأن علاقته مميزة بجميع اللاعبين في الفريق.
وكتب عمر ربيع ياسين عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”:" تصريح كولر عن عدم مشاركة أيمن أشرف ورده بأن أيمن مصاب لسه راجع ومش جاهز مع كامل الاحترام والتقدير لكولر، الكلام ده مش صح".
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