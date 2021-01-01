بحث : أضرار كثيرة لعدم تناول وجبة الإفطار



وجبة الإفطار وجبة الإفطار

كشف بحث طبي أضرار عدم تناول وجبة الإفطار، أجراه مجموعة من الباحثين في كلية الطب التابعة لمركز ماونت سيناي الأمريكي، مشيرًا إلى أن عدم تناول الإفطار يؤدي إلى انخفاض وظيفة الجهاز المناعي.



أضرار عدم تناول وجبة الإفطار:

وأشارت الدراسة التي نشرت في مجلة المناعة، أن العلماء، أجروا تجربة على مجموعتين من الفئران، تناولت إحدى المجموعات وجبة الإفطار، بينما لم تتناول المجموعة الأخرى الوجبة.



وبعد فترة من تلك التجربة جمع الباحثون، عينات دم من المجموعتين، بعد أربع ساعات من الاستيقاظ، وبعد ثماني ساعات.

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ووجدوا العلماء أن العينات المأخوذه من الفئران، لوحظ بها اختلاف واضح في عدد الخلايا، حيث قالوا إنه بعد 4 ساعات وجدوا انخفاضا ملحوظا بنسبة 90 %، وذلك في الفئران التي لم تتناول الإفطار، وكان نقص الخلايا في إحدى خلايا الدم المسؤولة عن المناعة.وتعد هذه الخلايا المناعية، نوع من خلايا الدم البيضاء التي يتم إنتاجها في نخاع العظام؛ حيث تلعب العديد من الأدوار المهمة في الجسم، من مكافحة الالتهابات وأمراض القلب والسرطان.ووجد العلماء في الدراسة أنه في الفئران التي لم تتناول وجبة الإفطار، انخفض لديهم إنتاج الخلايا الجديدة في نخاع العظام، في الوقت نفسه بدأت الخلايا الوحيدة في التقدم في العمر بشكل غير متوقع، على الرغم من أنها تعيش لفترة أطول، وتسببت هذه الخلايا الوحيدة المتغيرة في حدوث التهابات مختلفة في الجسم، ما يجعل الجسم أقل مقاومة للعدوى، وحدد العلماء مناطق معينة من الدماغ تتحكم في الاستجابة لتلك الخلايا أثناء الصيام.