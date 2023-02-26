مجلس الوزراء : هذه حقيقة استحداث شروط جديدة لبرنامج "تكافل وكرامة"

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تكافل وكرامة

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء انه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن استحداث شروط جديدة لبرنامج "تكافل وكرامة" منها استبعاد من يملك ثلاجة أو جهاز تليفزيون من الاستحقاق، تواصل المركز مع وزارة التضامن الاجتماعي، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لاستحداث شروط جديدة لبرنامج "تكافل وكرامة" منها استبعاد من يملك ثلاجة أو جهاز تليفزيون من الاستحقاق، وأن كافة شروط الاستحقاق لبرنامج "تكافل وكرامة" كما هي، دون تغيير،

مُشددةً على استمرار كافة المستحقين لبرنامج "تكافل وكرامة" بشكل طبيعي دون حذف أو استبعاد لأي أسرة تستحق وتنطبق عليها شروط الاستحقاق للحصول على الدعم النقدي، مُوضحةً أن امتلاك الأسرة ثلاجة أو جهاز تليفزيون لا يأتي ضمن محددات الاستبعاد من برنامج "تكافل وكرامة"، مُشيرةً إلى زيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من تكافل وكرامة والبالغ عددهم نحو 5.2 مليون أسرة حتى الآن، بنسبة 25% شهرياً اعتباراً من شهر أبريل 2023 وذلك وفقاً لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية.. وفيما يلى موجز لأهم الأنباء.

المصدر: arabnet5

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