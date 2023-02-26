اليوم فى البنوك المصرية سعر الدينار الكويتى

استقر سعر الدينار الكويتى اليوم الجمعة 3-3-2023، بالبنوك المصرية مقابل الجنيه المصري، مسجلًا فى البنك الأهلى المصرى 96.25 جنيه للشراء، و99.96 جنيه للبيع، وفى بنك الإسكندرية سجل 96.58 جنيه للشراء، و100.29 جنيه للبيع، بينما سجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى 99.85 جنيه للشراء، و100.23 جنيه للبيع.
ويقدم "اليوم السابع"، خدمة تشمل نشر سعر الدينار الكويتى فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغيرها.
وسجل سعر الدينار الكويتى فى بعض البنوك كالتالى:
سعر الدينار الكويتى فى البنك المركزى المصرى
99.85 جنيه للشراء.
100.23 جنيه للبيع.
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