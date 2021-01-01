بسبب الجزيري .. الفيفا يعلن منع نادي الزمالك من القيد لمدة 3 فترات

أخطر الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، نادي الزمالك، بمنعه من القيد لمدة 3 فترات، بسبب عدم دفعه التعويض المادي لنادي الإفريقي، الخاص بحقوق رعاية لاعبه التونسي سيف الدين الجزيري.
وحكم “فيفا” في وقت سابق بإلزام نادي الزمالك، بدفع 838 ألف جنيه مصري، لصالح الإفريقي التونسي، بعد ثبوت انتقال الجزيري إلى الفريق قادمًا من المقاولون العرب، بمقابل مادي.
ومنح “فيفا”، مهلة للزمالك لدفع المقابل المادي حتى أمس الخميس، لكن النادي لم يدفع الأموال المستحقة عليه، ليتم إخطاره بمنعه من القيد لمدة 3 فترات، حتى سداد المقابل المادي لنادي الإفريقي.
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