بسبب الجزيري .. الفيفا يعلن منع نادي الزمالك من القيد لمدة 3 فترات

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صورة الخبر: الجزيري
الجزيري

أخطر الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، نادي الزمالك، بمنعه من القيد لمدة 3 فترات، بسبب عدم دفعه التعويض المادي لنادي الإفريقي، الخاص بحقوق رعاية لاعبه التونسي سيف الدين الجزيري.

وحكم “فيفا” في وقت سابق بإلزام نادي الزمالك، بدفع 838 ألف جنيه مصري، لصالح الإفريقي التونسي، بعد ثبوت انتقال الجزيري إلى الفريق قادمًا من المقاولون العرب، بمقابل مادي.

ومنح “فيفا”، مهلة للزمالك لدفع المقابل المادي حتى أمس الخميس، لكن النادي لم يدفع الأموال المستحقة عليه، ليتم إخطاره بمنعه من القيد لمدة 3 فترات، حتى سداد المقابل المادي لنادي الإفريقي.

جدير بالذكر أن منحة التضامن أو حقوق الرعاية هي نسبة 5 % من نسبة صفقة انتقال اللاعب تدفع من النادي الجديد للاعب إلى الأندية التي مثلها اللاعب، قبل بلوغه سان الـ 23 عاما، وهو ما ينطبق على وضعية سيف الجزيري مهاجم الزمالك مع النادي الإفريقي التونسي.

سيف الجزيري انتقل للزمالك بـ 20 مليون جنيه
وأكد مسئولو المقاولون العرب أن سيف الجزيري انتقل للزمالك مقابل مبلغ مادي يُقدر بـ 20 مليون جنيه مصري.

المصدر: elbalad

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