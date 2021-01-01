جامعة عين شمس تعلن .. نتيجة برنامج التعلم المدمج والتعليم المفتوح

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أعلن للدكتور خالد قدري عميد كلية التجارة جامعة عين شمس عن نتيجة برنامج التعلم المدمج والتعليم المفتوح (نظام قديم وثانوية عامة) دور يناير للعام الجامعي 2022-2023م على الرابط التالي:

https://bit.ly/BL-ASU-BUS-JAN-2023



وأوضح عميد كلية تجارة جامعة عين شمس أنه سيتم رفع النتائج تباعاً على الرابط المخصص لاعلان النتائج ويمكن للطلاب المتابعة من خلال هذا الرابط اضغط هنا .





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وكانت قد نظمت كلية التجارة جامعة عين شمس للعام الخامس على التوالي ندوة تعريفية ببرنامج المنح الدراسية المقدمة من جامعة شيكاغو لعام 2022/ 2023 وذلك تحت رعاية محمود المتيني رئيس الجامعة، عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، محمد أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، خالد قدري عميد كلية التجارة جامعة عين شمس وقد صرحت بذلك هيام وهبة وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث ومنسق الاتفاقية بالجامعة.وأوضحت الدكتورة هيام وهبة انه حصل على هذه المنحة 15 طالبا وطالبة من كلية التجارة فى تخصصات كل من الأسواق المالية والاقتصاد والمحاسبة والتمويل خلال الأعوام السابقة .وفى الختام قدمت هيام وهبه الشكر لادارة الجامعة ممثلة فى محمود المتينى و النواب على دعمهم المستمر والشكر لادارة الكلية ممثلة فى الأستاذ الدكتور عميد الكلية والسادة اعضاء هيئة التدريس. كما قدمت الشكر لكل من دينا راشد منسق عام الاتفاقية من جامعة شيكاغو وهبة اسكندر ممثل مؤسسة ساويرس للتنمية على دعمهم الدائم للطلاب.