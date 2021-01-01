كاميرا المراقبة تسجل .. شاهد كيف وقعت كارثة قطاري اليونان

آخر الأخباراخبار العالم اليوم › كاميرا المراقبة تسجل .. شاهد كيف وقعت كارثة قطاري اليونان

صورة الخبر: كارثة قطاري اليونان
كارثة قطاري اليونان

نشرت وسائل الإعلام اليونانية لقطات توثق لحظة اصطدام قطارين خلال رحلة بين العاصمة أثينا ومدينة تسالونيكي في شمال شرقي البلاد، مما أدى إلى مصرع 42 شخصا.

وكان القطاران يتحركان بسرعة 150 كم في ساعة على السكة ذاتها لعدة كيلومترات بسبب عطل في نظام الإنذار.

وأعلن وزير النقل اليوناني كوستاس كارامانليس استقالته من منصبه جراء هذا الحادث، قائلا إنه يشعر بأن "واجبه" التنحي "كمؤشر بسيط على احترام ذكرى الأشخاص الذين ماتوا ظلما" في حادث تصادم قطارين.

المصدر: وكالات

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على كاميرا المراقبة تسجل .. شاهد كيف وقعت كارثة قطاري اليونان

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
39039

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager