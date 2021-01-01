مخللات ممكن تعمليها بيتي تجهيزا لمائدة رمضان

مع اقتراب شهر رمضان المبارك، والذي يتميز بمائدته، المميزة بطعامها، وبأصنافها المختلفة، يعتبر طبق المخلل، واحدا من المقبلات التي لا تخلو منها أي سفرة، بمختلف أشكاله وأنواعه، فهناك من يحب شراءه بشكل يومي وهناك من يستمتع بالقيام بتخليل الخضراوات بنفسه، ليقدمها بأكبر جودة لأسرته، وهناك من يهادي أحباءه به أيضا، ولذا يستعرض "اليوم السابع" مع الشيف إيمان عبد الرؤوف بعض أسهل أنواع المخللات التي يمكن تجهيزها لمائدة رمضان.
مخلل الليمون
كل ما ستحتاجه كيلو ليمون مع ربع كيلو فلفل حار وكوب كبير من الملح، وحبة البركة، شطة حسب الرغبة، زيت زيتون، ½ كيلو ليمون، عصفر.
طريقة عمل مخلل الليمون
يغسل الليمون ويوضع في ماء مغلي على النار، لمدة دقيقتين، ثم تغير الماء ويغسل ثم يصفى جيدا، يجهز عصير الليمون ويحتفظ بالقشر، وتجهز خلطة الملح والعصفر وحبة البركة والشطة مع عصير ليمون للتحصيل على عجينه، تقطع الليمون المسلوق مسبقا أربعة خطوط طولية، ويتم وضع الحشو بها ويوضع القليل من الخلطة في قاع البرطمان ويرص الليمون المحشي في البرطمان، مع الضغط عليه لمحاولة إخراج الهواء منه يصب عصير الليمون فوقه، ثم يغطى البرطمان بقليل من زيت الزيتون، ويترك في درجة حرارة الغرفة لمدة عشرة أيام.
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