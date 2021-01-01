مخللات ممكن تعمليها بيتي تجهيزا لمائدة رمضان



مخللات مخللات

مع اقتراب شهر رمضان المبارك، والذي يتميز بمائدته، المميزة بطعامها، وبأصنافها المختلفة، يعتبر طبق المخلل، واحدا من المقبلات التي لا تخلو منها أي سفرة، بمختلف أشكاله وأنواعه، فهناك من يحب شراءه بشكل يومي وهناك من يستمتع بالقيام بتخليل الخضراوات بنفسه، ليقدمها بأكبر جودة لأسرته، وهناك من يهادي أحباءه به أيضا، ولذا يستعرض "اليوم السابع" مع الشيف إيمان عبد الرؤوف بعض أسهل أنواع المخللات التي يمكن تجهيزها لمائدة رمضان.



مخلل الليمون

كل ما ستحتاجه كيلو ليمون مع ربع كيلو فلفل حار وكوب كبير من الملح، وحبة البركة، شطة حسب الرغبة، زيت زيتون، ½ كيلو ليمون، عصفر.



طريقة عمل مخلل الليمون

يغسل الليمون ويوضع في ماء مغلي على النار، لمدة دقيقتين، ثم تغير الماء ويغسل ثم يصفى جيدا، يجهز عصير الليمون ويحتفظ بالقشر، وتجهز خلطة الملح والعصفر وحبة البركة والشطة مع عصير ليمون للتحصيل على عجينه، تقطع الليمون المسلوق مسبقا أربعة خطوط طولية، ويتم وضع الحشو بها ويوضع القليل من الخلطة في قاع البرطمان ويرص الليمون المحشي في البرطمان، مع الضغط عليه لمحاولة إخراج الهواء منه يصب عصير الليمون فوقه، ثم يغطى البرطمان بقليل من زيت الزيتون، ويترك في درجة حرارة الغرفة لمدة عشرة أيام.

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الخيار المخللكيلو خيار صغير الحجم فصوص ثوم، كوب ماء، ملعقة كبيرة ونصف ملح، مع ورقة لورا، نصف ملعقة فلفل أحمر حار مجفف كوب خل.طريقة عمل الخيار المخللطريقة التخليل بعد غسل الخيار تهرس فصوص الثوم وتشكل عجينة منه مع الملح والشطة وورق اللورا والخل، توضع ملعقة صغيرة من الخليط في برطمان التخليل، ثم نزول الملح في الماء جيدا وتوضع باقي كمية مزيج الثوم على النار مع الماء المملح حتى تغلى، يرص الخيار في البرطمان ويصب فوقه المزيد الساخن، ويترك حتى يبرد، ثم يغطى البرطمان ويترك حتى التأكد من تمام التخليل في درجة حرارة الغرفة.القرنبيط المخللكل ما تحتاجينه رأس قرنبيط، مع نصف كيلو جزر، ونصف كوب ثوم مهروس، شطه، ملعقتي خل، ملح خشن، سكر، ماءطريقة عمل القرنبيط المخللتغسل القرنبيطة جيدا وتقطع حلقات متوسطة، يجهز المحلول من الماء والخل والسكر على نار متوسطه، ولكل لتر ماء أربع ملاعق كبيرة من الملح، يقلب الخضار مع الثوم المهروس والشطة الخضار ثم يوزع في البرطمانات، ثم يصب فوقه المحلول بعد أن يبرد، ويغطى جيدا ويترك لمدة 10 أيام على الأقل دون أن يفتح عليه.