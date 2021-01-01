فيديو .. أنقاذ زوجه نتنياهو من بين "براثن المحتجين"؟

شارك العشرات من ضباط الشرطة والشاباك في إنقاذ سارة نتنياهو، زوجة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعد احتجازها في صالون حلاقة من قبل محتجين على الإصلاحات القضائية.
وذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أنه في تل أبيب، التي شهدت اشتباكات نادرة بين المتظاهرين والشرطة يوم أمس الأربعاء، هرع المتظاهرون إلى ساحة كيكار هامدينا عند سماعهم أن سارة نتنياهو كانت في مؤسسة هناك لقص شعرها. وقد حوصرت داخل الصالون لحوالي 3 ساعات قبل أن تصل قوة كبيرة من الشرطة وشرطة الخيالة لإجلاء سارة إلى منزلها.
وقالت الصحيفة إن الحادث وقع عندما أدلى نتنياهو ببيان، قارن بين المتظاهرين الذين اشتبكوا مع رجال الشرطة في تل أبيب بالمستوطنين الذين اقتحموا بلدة فلسطينية في وقت سابق من الأسبوع.
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