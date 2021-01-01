بجامعة عين شمس .. مركز التعلم المدمج يوجّه تعليمات هامة للطلاب



مركز التعلم المدمج مركز التعلم المدمج

ناشد مركز التعلم المدمج بجامعة عين شمس، طلابه بأنه علي جميع الطلاب المتقدمين المجتازين لاختبارات القبول بالتعلم المدمج لبرنامجي كلية التربية النوعية (تكنولوجيا التعليم الرقمي ) وكلية التربية (رياض أطفال )، التوجه لإدارة شئون الطلاب لتقديم مستندات القبول وسداد رسوم المقابلة الشخصية بمبني الامتحانات بالحرم الجامعي من الساعة التاسعة صباحا وحتي الخامسة مساء.



وأوضح تعلم المدمج بجامعة عين شمس أنه تم إعلان نتيجة امتحان القبول للمتقدمين لهذ البرامج.



الأوراق المطلوبة للالتحاق بالتعليم المدمج

الأوراق المطلوبة لحجز اختبار القبول:

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