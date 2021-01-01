التعليم : هذا سبب عدم عقد امتحانات تجريبية لطلاب الثانوية العامة

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حالة من الجدل اثيرت بعدها أعلنت وزارة التربية والتعليم ، صدور قرار رسمي بعدم إجراء امتحانات تجريبية لطلاب الثانوية العامة 2023



حيث شعر طلاب الثانوية العامة 2023 واسرهم بحالة من القلق ، معتبرين ان عدم عقد امتحانات تجريبية لطلاب الثانوية العامة ستجعل الطلاب غير مدربين على اجواء امتحانات الثانوية العامة 2023



وفي هذا الاطار علق الدكتور تامر شوقي - خبير التعليم والاستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس ، حيث قال في تصريحات له على جروب تعليم مجتمعي تربوي عبر تطبيق واتس اب : بالرغم من أن عقد امتحانات تجريبية لطلاب الثانوية العامة قد يكون مفيدا ، إلا أنه توجد العديد من المبررات لعدم عقدها .

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وقال الدكتور تامر شوقي أن مبررات عدم عقد امتحانات تجريبية لطلاب الثانوية العامة تتمثل في : أن الطالب قد لا يأخذ هذه الاختبارات على محمل الجد بإعتبار ان ليس عليها اي درجات ، ولهذا لا داعي لصرف التكاليف الضخمة لعقد امتحانات تجريبية لطلاب الثانوية العامة مقارنة بالعائد منهاكما أشار الدكتور تامر شوقي إلى ضيق الوقت ، مشيراً إلى أنه لا مجال لعقد امتحانات تجريبية لطلاب الثانوية العامة في ظل شهر رمضان واجازات الاعياد الدينية الإسلامية والمسيحية والقومية وغيرهاوأكد الدكتور تامر شوقي ، أنه من الصعب أن يتم عقد امتحانات تجريبية لطلاب الثانوية العامة أيضاً بسبب انشغال المدارس بالتدريس وعقد الامتحانات لصفوف النقل المختلفةوأوضح الدكتور تامر شوقي أن عقد امتحانات تجريبية لطلاب الثانوية العامة ، قد يتعارض مع خطط الطلاب للاستذكار والمراجعةكما أكد الدمتور تامر شوقي أن إتاحة نماذج استرشادية لـ امتحانات الثانوية العامة 2023 للطلاب قد يكون بديلا ممتازا للامتحانات التجريبية، في ظل احتفاظ الطالب بها وبإجاباتها النموذجية مما يؤهله لإمتحانات اخر العام ، كما انه لا يوجد احتياج الطلاب للتدريب علي نظم جديدة سيتم تطبيقها في الامتحانآت مثل التابلت وكون الامتحانات ستأتي ورقية وبالتالي ما يهم الطالب هو نوعية الاسئلة والتي تم اناحتها في النماذج الاسترشادية