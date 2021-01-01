طرق طبيعية لتقليل الالتهاب في الجسم

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الالتهاب في الجسم

عندما يصاب الجسم يتفاعل جهاز المناعة مع خلايا الدم البيضاء ليحدث تورمًا يسبب التهابًا في الجسم، يمكن أن يكون الالتهاب حساسًا ومؤلمًا في بعض الأحيان.



وفقا لموقع هيلث للتعامل مع الالتهاب، يحتاج الجسم إلى فيتامينات ومغذيات مختلفة لتقليل الالتهاب. إليك 6 فيتامينات تساعد في تقليل الالتهاب في جسمك:

1. فيتامين أ

الخضراوات الورقية تحتوي على فيتامين أ كما تحتوي على الحديد والكالسيوم وحتى حمض الفوليك الذي يساعد الجسم على التعامل مع الالتهابات.

يوجد فيتامين أ في العديد من الخضروات مثل السبانخ واللفت والملفوف. وبالتالي، فإن تناول هذه الخضار يساعد الجسم على مقاومة الالتهابات.

2. فيتامين سي
فيتامين سي من أنسب الفيتامينات التي تساعد في التعامل مع مشاكل الجسم لأن له خصائص مضادة للالتهابات يمكن أن تساعد بشكل كبير في التعامل مع الالتهاب.

يمكن تناوله من خلال الفواكه مثل البرتقال والليمون والعنب و تحتوي الأطعمة التي تحتوي على فيتامين سي عادةً على نسبة عالية من الألياف وحمض الفوليك مما يساعد الجسم على تعزيز نظام مناعة وأوعية دموية صحية والمساعدة في مكافحة الأمراض والالتهابات في الجسم.

3. فيتامين (هـ)

يحتوي فيتامين هـ على خصائص مضادة للالتهابات تساعد الجسم على تقليل الالتهاب كما إنه مفيد جدًا في الحفاظ على التمثيل الغذائي الجيد ولديه قدرة إنتاج طاقة جيدة للجسم مما يساعد أيضاً في مكافحة الالتهابات. من العناصر الغذائية التي تحتوي على فيتامين هـ زيت الزيتون والجوز واللوز.

يعد زيت الزيتون مكمل غذائي رائع وطبيعي وليس له أي آثار جانبية وخالي تمامًا من المواد الكيميائية. يمكن تناوله كل يوم باستخدامه لطهي الطعام.

4. يساعد فيتامين ك

يمكن أن تكون الطماطم مصدرًا جيدًا لفيتامين ك الذي له خصائص طبية تساعد الجسم على محاربة العديد من المشاكل التي قد تصاحب المرض والالتهابات.

يحتوي فيتامين ك على خاصية تجلط الدم كما أنه يقوي العظام. لذلك فإن هذا الفيتامين يعد ويجعل الجسم قويًا بما يكفي للتعامل مع مشاكل الجسم خاصة الالتهابات.

المصدر: موقع هيلث

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