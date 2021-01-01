بعد غياب طويل .. عودة برونو سافيو للتدريبات الجماعية للأهلي

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صورة الخبر: برونو سافيو
برونو سافيو

عاد البرازيلي برونو سافيو للمران الجماعي للأهلي قبل مباراة القطن المصيرية في دوري أبطال إفريقيا.

- الأهلي
- القطن
دوري أبطال إفريقيا
لم تبدأ
18:00
وخاض الأهلي مرانه الجماعي صباح اليوم الخميس في استاد مختار التتش، وتدرب سافيو بشكلٍ طبيعي.

وابتعد سافيو عن التدريبات خلال الفترة الماضية بسبب آلام في الركبة بحسب الموقع الرسمي للأهلي.

وعلم FilGoal.com أن محمود الخطيب رئيس النادي وحسام غالي عضو مجلس الإدارة قد حضرا المران وتحدثا مع اللاعبين.

واستأنف الفريق تدريباته بعد الراحة التي منحها الجهاز الفني للاعبين أمس الأربعاء.

وعقد مارسيل كولر المدير الفني للأهلي محاضرة مطولة مع اللاعبين قبل انطلاق المران للحديث عن الجوانب الفنية والخططية.

ولم يظهر سافيو بقميص الأهلي منذ 12 يناير الماضي في مباراة المصري بالجولة 13 للدوري المصري.
واستُبعِد سافيو من قائمة الأهلي في كأس العالم للأندية، وغاب عن المباريات التي تلتها.

ويلعب الأهلي أمام القطن في السادسة مساء السبت بمباراة مؤجلة من الجولة الأولى لدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

ويمتلك الأهلي نقطة واحدة من مباراتين بعد هزيمته أمام الهلال وتعادله مع ماميلودي صنداونز.

المصدر: FilGoal

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