فيديو .. حقيقة انفعال الخطيب على سيد عبد الحفيظ بعد تعادل الداخلية

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صورة الخبر: الخطيب وسيد عبد الحفيظ
الخطيب وسيد عبد الحفيظ

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن حقيقة انفعال محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، على سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول، عقب التعادل أمام الداخلية في الدوري المصري الممتاز.

وقال “شوبير” في تصريحات عبر برنامجه ملعب أون تايم، عبر قناة أون تايم سبورتس: هناك بعض الأقاويل التي انتشرت في الساعات الماضية عن تواصل محمود الخطيب مع سيد عبدالحفيظ، بعد مباراة الداخلية وانفعاله عليه بسبب الأحداث التى جرت عقب المباراة.

لم يتواصل معه من الأساس
وأضاف “شوبير”: هذا الأمر لم يحدث على الإطلاق، ومحمود الخطيب رئيس النادي الأهلي لم يتواصل مع سيد عبدالحفيظ من الأساس، ومشوار بطولة الدوري بالنسبة للمارد الأحمر ما زال طويلًا ولم ينته بعد، كما أن التعادل فى الدوري مش نهاية الكون.

https://twitter.com/i/status/1631049845589901312

المصدر: elbalad

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