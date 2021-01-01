تسريب شريحة Vivo Pad 2

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Vivo Pad 2

تشير الشائعات الحديثة إلى إن Vivo تعمل على جهازًا لوحيًا جديدًا ليحل محل Vivo Pad، الذي تم إطلاقه في أبريل 2022. ويقول مصدر موثوق، Digital Chat Station، إن هذا الجهاز اللوحي الجديد، والذي من المحتمل أن يسمى Vivo Pad 2، سيأتي بمعالج Dimensity 9000.

هذه هي نفس الشريحة التي من المحتمل أن تشعل OnePlus Pad و Oppo Pad 2 عند إطلاقهم. ولسوء الحظ، لا توجد مواصفات أخرى متاحة في هذا الوقت.

من المعتقد أن Vivo Pad 2 سيصل إلى جانب جهازين آخرين؛ Vivo X Fold 2 و Vivo X Flip، في حدث في شهر أبريل من هذا العام. من المتوقع أن يكون Vivo X Fold 2 أول هاتف قابل للطي يستخدم Snapdragon 8 Gen 2، في حين من المتوقع أن يستخدم Vivo X Flip شريحة Snapdragon 8 Plus Gen 1.

يبقى أن نرى ما هي الميزات والمواصفات الأخرى التي سيحصل عليها جهاز Vivo Pad 2.

المصدر: بوابه المتميز

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