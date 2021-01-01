ميتا تكشف عن نظارة Quest 3 بالواقع الافتراضي



نظارة Quest 3 نظارة Quest 3

أفاد موقع The Verge التقني أن شركة "ميتا" Meta المالكة لتطبيقات "واتس آب" و "فيسبوك" و "انستجرام" تخطط خلال السنوات القليلة القادمة لطرح أول نظارة ذكية AR تعمل بالواقع المعزز مع شاشة عرض في عام 2025 جنبًا إلى جنب مع ساعة ذكية ذات للتحكم في النظارة.



وستكون أول نظارة تعمل بالكامل من الواقع المعزز منتشرة بكثافة مثل الهواتف النقالة بحلول عام 2027 ، حسب توقعات الرئيس التنفيذي مارك زوكربيرج كل هذه التصريحات جاءت خلال مؤتمر مع آلاف الموظفين بقسم Meta Reality Labs



خلال المؤتمر تم عرض خريطة طريق كاملة لجهود دمج الواقع المعزز AR والواقع الافتراضي VR في منتجات "ميتا" مع توضيحات حول كيفية تخطط شركة التكنولوجيا العملاقة مواصلة الاستثمار في الأجهزة الاستهلاكية بعد سلسلة من الانتكاسات التي تعرضت لها.

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فيما يتعلق بخريطة طريق الواقع الافتراضي ، تم إخبار الموظفين أن سماعة Meta المسماة Quest 3 التي من المتوقع إصدارها في وقت لاحق من هذا العام ستكون أنحف بمرتين وضعف القوة بالمقارنة مع الموديل الحالي Quest 2، وتكلف أكثر قليلاً من 400 دولار.وفقًا لتصريحات "مارك رابكين"، نائب رئيس الشركة لشؤون الواقع الافتراضي خلال العرض التقديمي للموظفين، باعت Meta ما يقرب من 20 مليون سماعة رأس من طراز Quest حتى الآن،.سيكون الواقع المختلط نقطة بيع ضخمة حسبما أفاد رابكين، والمعنى أن الذي يرتدي هذه النظارات لن يفقد شعوره بالواقع تماما، وسيكون هناك "وصي ذكي" جديد لمساعدة المستخدم على التنقل بين الواقع الافتراضي والعالم الحقيقي.أكمل "رابكين": "التركيز الرئيسي للفريق أثناء تطوير تلك النظارات كانت الحفاظ على فكرة الواقع المختلط، لتكون الصورة طبيعية ومريحة لمرتاد النظارة، وبالتالي يمكنك المشي في منزلك دون عناء ورؤية كل شيء بوضوح تام ويمكنك أن تأخذ قهوتك وأنت ترتدي النظارة".أضاف "رابكين" إنه سيكون هناك 41 تطبيقًا ولعبة جديدة يتم تضمينها في نظارات Quest 3 ، بما في ذلك تجارب الواقع المختلط الجديدة للاستفادة من التحديثات .