عرض على موبايل أوبو Oppo بـ 4250 جنيهًا

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صورة الخبر: Oppo
Oppo

يتهافت المستخدمون حول العالم على اقتناء هواتف آيفون iPhone بسبب مزاياها الكثيرة، ولكن مع ارتفاع سعر الدولار العالمي أصبح ذلك مشكلة للبعض في الوقت الحالي، لذلك توجد بدائل من شركات التكنولوجيا الصينية العملاقة مثل أوبو Oppo التي تقدم هواتف بكاميرا عالية الدقة وبطارية ضخمة وغيرها الكثير.



ويعد هاتف أوبو Oppo A15s من أفضل هواتف أوبو التي تقدم مواصفات رائعة مقابل سعر مناسب، ولحسن الحظ يوجد خصم في موقع أمازون الهند على الهاتف بقيمة 23% ليصل سعر الهاتف بعد الخصم إلى 11,490 روبية هندية أي ما يعادل 4250 جنيهًا مصريًا تقريبًا.

مواصفات هاتف أوبو Oppo A15s


يأتي هاتف Oppo A15s بشاشة قياس 6.52 بوصة، من نوع IPS LCD، وبجودة +HD ، ونقاء 720 x 1600، ونوتش فى أعلى الشاشة على شكل قطرة ماء للكاميرا السيلفى التى تأتى بدقة 8 ميجابيكسل.

وتأتى كاميرات هاتف Oppo A15s بـ 3 كاميرات خلفية، الأساسية بدقة 13 ميجا بيكسل، مع كاميرا ماكرو للتكبير بدقة 2 ميجا بيكسل، بالإضافة إلى مستشعر للعمق دقة 2 ميجا بيكسل .

ويعمل هاتف Oppo A15s بمعالج من إنتاج شركة نوع ميدياتيك من نوع Helio للفئة المتوسطة، مع نسختين من مساحة التخزين الداخلية 32 و 64 جيجا بايت، وذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت رام ، مع بطارية كبيرة بسعة 4230 مللى أمبير فى الساعة.

المصدر: صدى البلد

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