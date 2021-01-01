عرض على موبايل أوبو Oppo بـ 4250 جنيهًا

يتهافت المستخدمون حول العالم على اقتناء هواتف آيفون iPhone بسبب مزاياها الكثيرة، ولكن مع ارتفاع سعر الدولار العالمي أصبح ذلك مشكلة للبعض في الوقت الحالي، لذلك توجد بدائل من شركات التكنولوجيا الصينية العملاقة مثل أوبو Oppo التي تقدم هواتف بكاميرا عالية الدقة وبطارية ضخمة وغيرها الكثير.
ويعد هاتف أوبو Oppo A15s من أفضل هواتف أوبو التي تقدم مواصفات رائعة مقابل سعر مناسب، ولحسن الحظ يوجد خصم في موقع أمازون الهند على الهاتف بقيمة 23% ليصل سعر الهاتف بعد الخصم إلى 11,490 روبية هندية أي ما يعادل 4250 جنيهًا مصريًا تقريبًا.
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