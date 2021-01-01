أحدث هواتف سامسونج بسعر رخيص

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تعمل شركة سامسونج Samsung الكورية الجنوبية العملاقة دائما على تطوير هواتف، لتناسب جميع الفئات بداية من هواتف المبتدئين إلى هواتف الفلاجشيب الرائدة، كما أنها مهتمة بالعمل على هواتف الفئة المتوسطة في الوقت الحالي بسعر رخيص جدا وإمكانيات عالية.







هاتف سامسونج Galaxy A14 5G



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يبلغ سعر هاتف سامسونج Galaxy A14 5G مبلغ 129 دولار أمريكي (أي ما يعادل تقريبا 3900 جنيه مصري).يتميز هاتف سامسونج Galaxy A14 5G بشاشة نوع PLS LCD بقياس 6.6 بوصة مع معدل تحديث 90 هرتز، مع دقة 1080x2408 بيكسل وكثافة بيكسلات 400 بيكسل، مع نسبة طول إلى عرض 20:9 .و يعمل هاتف Samsung Galaxy A14 5G بمعالج سامسونج Exynos 1330 أو معالج شركة ميدياتيك التايوانية نوع MT6833 Dimensity 700 بدقة تصنيع 7 نانومتر أو معالج شركة سامسونج Exynos 1330، يأتي مع معالج رسوميات جرافيك نوع Mali-G68 MC4 أو Mali-G57 MC2. الذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 4 أو 6 أو 8 جيجابايت رام، مع سعة تخزين داخلية 64 أو 128 جيجابايت، قابلة للزيادة عبر بطاقة microSDXC.ويقدم هاتف سامسونج A14 5G عدد 3 كاميرات خلفية، الرئيسية بدقة 50 ميجابيكسل، والثانية للتصوير الماكرو بدقة 2 ميجابيكسل والثالثة مستشعر عمق بدقة 2 ميجابيكسل، بالإضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 13 ميجابيكسل لالتقاط صور السيلفي ومكالمات الفيديو.ويحتوي الهاتف على بطارية سعة 5000 مللي أمبير في الساعة مع دعم الشحن بقوة 15 وات.هاتف سامسونج Galaxy A32 5Gيبلغ سعر هاتف سامسونج Galaxy A32 5G مبلغ 139 دولار أمريكي (أي ما يعادل تقريبا 4000 جنيه مصري).يأتي هاتف سامسونج Galaxy A32 5G، بشاشة من نوع TFT LCD، وبقياس 6.5 بوصة، بدقة 720 × 1600 بكسل، تدعم معدل تحديث يبلغ 90 هرتز، مع وجود طبقة حماية Corning Gorilla Glass 5.ويعمل هاتف سامسونج Galaxy A32 5G بواسطة معالج شركة ميدياتيك التايوانية ثماني النواة نوع MT6853 Dimensity 720 ، الذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 4 أو 6 أو 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 أو 128 جيجابايت، قابلة للزيادة إلى 1 تيرابايت عبر microSD.و يقدم هاتف سامسونج Galaxy A32 5G، كاميرا خلفية رباعية الرئيسية بدقة 48 بجانب كاميرا ultrawide بدقة 8 و كاميرا ماكرو بدقة 5 ميجابكسل و مستشعر عمق بدقة 2 ميجابكسل ، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 13 ميجابكسل لالتقاط صور السيلفي و مكالمات الفيديو.و يحتوي هاتف سامسونج Galaxy A32 5G، على بطارية كبيرة تبلغ سعتها 5000 مللي أمبير في الساعة تدعم تقنية الشحن السريع بقوة 15 وات، ويعمل الهاتف بواجهة المستخدم One UI 5 وأحدث نظام تشغيل الأندرويد Android 13.هاتف سامسونج Galaxy A53 5Gيبلغ سعر هاتف سامسونج Galaxy A53 5G مبلغ 450 دولار أمريكي (أي ما يعادل تقريبا 13,500 جنيه مصري).يأتي هاتف سامسونج Galaxy A53 5G بشاشة فائقة الجودة بقياس 6.5 بوصة من نوع Super AMOLED مع معدل تحديث 120 هرتز في الثانية، وجودة عرض+ FullHD، ومستشعر للبصمة تحت الشاشة، كما يقدم مقاومة للمياه والغبار، مع نوتش صغير في منتصف الشاشة.يعمل هاتف سامسونج Galaxy A53 5G بمعالج من نوع Exynos 1280 من مقترنا ب 6 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي رام، وسعة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت، قابلة للزيادة إلى 1 عبر microSD .ويحتوى هاتف سامسونج Galaxy A53 5G على بطارية بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة، وتدعم تقنية الشحن السريع بقوة 25 وات يتم شحنها عبر type C .ويضم هاتف سامسونج عدد 5 كاميرات بما في ذلك الكاميرا الرئيسية بدقة 64 ميجابكسل المزودة بقدرات OIS ، والتي تتيح لك التقاط صور واضحة ونقية ومقاطع فيديو أكثر سلاسة ، حتى في الإضاءة المنخفضة.