يصدر تيك توك ميزة جديدة تجبر مستخدمه يفتحه ساعة واحدة

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أعلن تطبيق تيك توك TikTok ، إحدى منصات الوسائط الاجتماعية القصيرة الأكثر شهرة ، أن المستخدمين الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا سيكون لديهم حد زمني افتراضي للشاشة مدته ساعة واحدة، ويأتي هذا القرار محاولة لتقليل الانتقادات حول تمرير المراهقين إلى ما لا نهاية في التطبيق.







وفقا لموقع جيز مو شينا التقني، عند الوصول إلى الحد الزمني 60 دقيقة أو ساعة واحدة ، سيُطلب من المستخدم إدخال رمز مرور على الجهاز لمواصلة التمرير عبر مقاطع الفيديو . وسيؤدي ذلك إلى إنشاء نوع من العوائق أمام التمرير اللامتناهي وتعزيز الرفاهية الرقمية للمستخدمين الشباب.

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قال كورماك كينان ، رئيس قسم الثقة والأمان في تيك توك ، إن الشركة استشرت باحثين وخبراء من Digital Wellness Lab في مستشفى بوسطن للأطفال لتحديد الحدود الزمنية التي يجب تعيينها للمستخدمين المراهقين.وأضاف: "على الرغم من عدم وجود موقف مؤيد بشكل جماعي بشأن مقدار الوقت الذي تستغرقه الشاشة" كثيرًا "، أو حتى تأثير وقت الشاشة على نطاق أوسع ، فإننا ندرك أن المراهقين يحتاجون عادةً إلى دعم إضافي عندما يبدأون في استكشاف عالم الإنترنت بشكل مستقل".بينما سيتم تمكين ميزة حد وقت الشاشة لمدة ساعة واحدة بشكل افتراضي في تطبيق الهاتف تيك توك ، سيتمكن المستخدم من تعطيل هذه الميزة الجديدة من إعدادات التطبيق. ومع ذلك ، فإنه يعد خطوة جيدة من الشركة لتمكين الميزة افتراضيًا وجعل المستخدم يتخذ إجراءً لتعطيل الميزة.قام تيك توك أيضًا بتحديث ميزة الاقتران العائلي ، والتي تسمح للوالدين أو الوصي بربط حساب تيك توك الخاص بهم وتعيين عناصر التحكم. يمكنهم أيضًا تصفية مقاطع الفيديو بالكلمات أو علامات التصنيف ، وتعيين حد زمني مخصص للشاشة يوميًا ، وتعيين جدول مخصص لكتم إشعارات التطبيق.يأتي هذا التطوير في وقت يواجه فيه تيك توك، بالإضافة إلى منصات التواصل الاجتماعي الأخرى ، تدقيقًا بشأن تأثير الاستخدام المطول لهذه المنصات ، خاصة على المستخدمين الشباب. وبجانب ذلك ، تواجه الشركة المالكة لتطبيق تيك توك أيضًا ضغوطًا من حكومة الولايات المتحدة وآخرين بسبب مخاوف تتعلق بالأمن بسبب علاقات الشركة في الصين.