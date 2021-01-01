خطوات لتجنب مشكلة بطء الإنترنت «واي فاي»



واي فاي واي فاي

يواجه العديد من مستخدمي الإنترنت صعوبات جمة في إطار تحسين جودة وسرعة الإشارة، إلا أن حل المشكلة قد يكون بسيطا لاسيما إذا طبقنا بعض الخطوات البسيطة التي تتعلق بمكان جهاز البث "واي فاي".ترسل أجهزة "واي فاي" الإشارة في جميع الاتجاهات، لذلك إذا تركت الجهاز في زاوية منزلك، فسيتم إرسال نسبة كبيرة من التغطية اللاسلكية الخاصة بك إلى الخارج، لهذا السبب فإن الأفضل هو نقل جهاز التوجيه إلى موقع مركزي يتوسط المنزل لتحسين الإشارة.



تميل أجهزة التوجيه إلى نشر أقوى إشاراتها لأسفل، لذا من الأفضل تركيب جهاز التوجيه على أعلى مستوى ممكن لزيادة التغطية.



حاول اختيار موقعا بعيدا عن الإلكترونيات الأخرى والأشياء المعدنية الكبيرة، فكلما زاد عدد الجدران والعوائق الكبيرة والإلكترونيات بالقرب من جهاز التوجيه الخاص بك، زادت فرص تداخل الإشارة.

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أحد أنواع الأجهزة الإلكترونية التي يجب تجنبها بشكل خاص هو الميكروويف، كما يجب أن تكون حريصا على عدم لصق جهاز التوجيه الخاص بك خلف جهاز تلفزيون كبير، لأن ذلك سيسبب تداخلا إلكترونيا.جنبًا إلى جنب مع الأجهزة الإلكترونية، ترقب الأثاث الضخم الذي قد يحد من وصول الإشارة.لا تنتقل شبكة "واي فاي" جيدا عبر الماء، فإذا كان لديك حوض سمك في منزلك، فحاول تجنب وضع الجهاز بجانبه.