رفع أسعار البنزين في مصر اعتبارا من اليوم

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قررت لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائى للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوى فى اجتماعها التوصية بتعديل الأسعار الحالية السائدة فى السوق المحلى ،



حيث تم تعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة اعتبارا من الساعة الثانية صباح يوم 02 / 03 / 2023 لتصبح كالآتى

8.75 جنيه للتر البنزين 80 بدلا من 8 جنيه

10.25 جنيه للتر البنزين 92 بدلا من 9.25 جنيه

11.50 جنيه للتر البنزين 95 بدلا من 11.50 جنيه



وسعر بيع طن المازوت لغير استخدامات الكهرباء والمخابز ليصبح 6000 جنيه للطن وتثبيت سعر بيع السولار عند 7.25 جنيه للتر وتثبيت سعر المازوت المورد للكهرباء والصناعات الغذائية .

- و تم زيادة غاز تموين السيارت ليصبح 4.50 جنيه / متر .