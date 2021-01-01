الكشف عن الملامح الحقيقية لـ "هيونداي فيرنا" قبل تدشينها مارس الجاري



هيونداي فيرنا هيونداي فيرنا

مع حلول شهر مارس الجاري يكون العد التنازلي للكشف عن الجيل السادس من "هيونداي ?يرنا Verna" قد بدأ، حيث مقرر تدشينها رسميًا في اليوم الحادي والعشرين، ورغم قيام الصانعة الكورية بتقديم عدد من الصور التشويقية للسيارة خلال شهر فبراير، إلا أن بعض المصورين قد نجحوا في التقاط صور لها في أحد الطرق العامة، كشفت عن تصميمها الجديد بشكل أكثر واقعية، قبل موعد الحفل الرسمي.



وكما ظهر في الصور التشويقية الأخيرة، تتضح لغة التصميم الجديدة "Sensuous Sportiness" التي تتبناها الشركة في سياراتها مؤخرًا، خاصة في شكل شريط الإضاءة الـ LED عند حافة غطاء المحرك، والموجود أيضًا في نسخة الفيس ليفت للسيارة "سوناتا" 2024، حيث شوهدت مؤخرًا هي الأخرى بدون أغطية، كما تحتوي الواجهة أيضًا على شبكة أمامية عملاقة تتصل بفتحات التهوية الجانبية، كما تحتوي على الجزء المنفصل من المصابيح الأمامية.



من الجوانب تذكرنا خطوط الرفارف الخلفية بتلك الموجودة في "توسان" وهو ما يمنحها شكلاً منحوتًا، رغم أن حجم الجنوط يبدو صغيرًا مقارنة بجسم السيارة، وبالنسبة للنوافذ والزجاج الخلفي فتبدو خطوطهم مستوحاة من "إلنترا"، وأخيرًا يظهر الجزء الخلفي بوضوح حيث يحتوي على مصابيح تمتد بين الجانبين، أكتاف بارزة، حافة مدببة لباب الشنطة.. ومن خلال حروف اسم Accent يمكن معرفة أن هذه النسخة التي تم تصويرها تخص السوق الكوري، أما بالنسبة للهند التي سيتم فيها تدشين السيارة، فسيتم تبديل هذا الاسم بحروف اسم Verna في نفس الموضع، حيث أنه الاسم المستخدم هناك.

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ورغم أنه حتى الآن لم يتم رصد تصميم المقصورة الداخلية، إلا أن هذه الصور الجديدة أعطتنا فكرة أكثر وضوحًا وواقعية لتصميم السيارة، خاصة أن الرسوم التي كانت الشركة قد أعلنت عنها في الأيام السابقة أظهرت السيارة بإطلالة فيها أناقة أكثر مما هي في الواقع، وذلك بفضل تمديد خطوطها مع عجلات أكبر حجمًا إلى جانب تأثيرات الإضاءة..وبخصوص تجهيزات المقصورة فالمرجح أنها ستتضمن على سبيل المثال: شاشة لمس للترفيه وعرض البيانات، مع خاصية توصيل الهواتف الذكية بالسيارة عبر تطبيقات Apple CarPlay و Android Auto، شاشة عدادات رقمية، تكييف أوتوماتيك، فتحة سقف، مقاعد بخاصية تهوية، منظومة مساعدة السائق أثناء القيادة ADAS التي ستكون متاحة للمرة الأولى في الهند بالنسبة لهذه الفئة.أما بخصوص منظومة القوة فكانت هيونداي قد أكدت على أن فيرنا ستكون متاحة بمحرك بنزين فقط، مع وقف اختيارات محرك الديزل التي كانت متاحة في الجيل السابق، وهذا المحرك الجديد سيكون سعته 1.5 لترًا بقوة 113 حصان و144 نيوتن متر أقصى عزم دوران.. وبالنسبة للاختيار التيربو فهو بمحرك سعته 1.4 لترًا وتصل قوته إلى 158 حصان و253 نيوتن متر عزم دوران، وكلاهما يتصل بناقل حركة يدوي 6 سرعات، مع اختيارات لناقل حركة IVT أو DCT.وكما ذكرنا مسبقًا فقد بدأت الشركة بالفعل تتلقي طلبات الحجز على فيرنا الجديدة، لتنافس أمام سيارات مثل: "هوندا سيتي"، "سوزوكي سياز"، "سكودا سلافيا".. ووفقًا لتقارير بعض وسائل الإعلام المحلية فقد بدأ تصنيع السيارة في مصنع Chennai بالهند، رغم أنه على الجانب الآخر تم وقف السيارة في السوق الأمريكي العام الماضي، حيث يزداد التوجه نحو السيارات متعددة الاستخدامات أو الـ SUV، بينما لا يزال الطلب على السيارات في الهند يميل نحو فئة السيدان ذات السعر المعقول.الجدير بالذكر أنه في عام 1994 بدأت هيونداي إنتاج سيارتها السيدان "أكسنت"، والتي أصبح اسمها "?يرنا" داخل موطنها وبعض الأسواق الأخرى (كالسوق المصري) منذ تدشين الجيل الثاني عام 2000، ورغم توقف بيعها في مصر منذ 2019، إلا أن مسيرة السيارة امتدت في خمسة أجيال كان آخرهم في عام 2017، وحاليًا تحتل ترتيب بعد "إلنترا" مباشرة في تشكيلة السيدان الخاصة بهيونداي، باعتبارها تحت مدمجة.