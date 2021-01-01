تكشف كيا النقاب عن التصميم الخارجي لسيارة الدفع الرباعي EV9 من خلال لقطات مصورة مميزة

كشفت شركة كيا اليوم، النقاب عن مجموعة من مقاطع الفيديو واللقطات المصورة، للترويج لطراز كيا EV9 المرتقب، سيارة الدفع الرباعي التي تعمل ببطارية كهربائية مخصصة للعلامة التجارية. وتأتي سيارة كيا EV9 لتساهم في تسريع مسيرة تحول الشركة إلى مزود لحلول التنقل المستدام في عصر التحول الكهربائي.
ويعرض الفيديو الترويجي لسيارة كيا EV9، المتاح للمشاهدة الآن على قناة كيا على منصة يوتيوب، صورة ظلية لطراز سيارة الدفع الرباعي الرائدة، والتي تتميز بمقدمة بارزة وأسطح جسم أملس. وتكمل أنماط الإضاءة الملفتة التي تتيحها المصابيح الأمامية والخلفية، هوية سيارة كيا EV9 الجريئة.
تعرض مقاطع الفيديو أيضاً مزيجاً فريداً بين التصميم الأنيق والمنحوت والهندسة الواثقة والحازمة لسياة كيا EV9. ويعود إسم EV9، إلى تسمية كيا للمركبات الكهربائية، حيث تتصل "EV" (السيارة الكهربائية) بالرقم "9" (تسعة)، والتي تمثل فئة هذا الطراز بين تشكيلة سيارات كيا المخصصة للسيارات الكهربائية.
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