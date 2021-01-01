تكشف كيا النقاب عن التصميم الخارجي لسيارة الدفع الرباعي EV9 من خلال لقطات مصورة مميزة



كيا كيا

كشفت شركة كيا اليوم، النقاب عن مجموعة من مقاطع الفيديو واللقطات المصورة، للترويج لطراز كيا EV9 المرتقب، سيارة الدفع الرباعي التي تعمل ببطارية كهربائية مخصصة للعلامة التجارية. وتأتي سيارة كيا EV9 لتساهم في تسريع مسيرة تحول الشركة إلى مزود لحلول التنقل المستدام في عصر التحول الكهربائي.



ويعرض الفيديو الترويجي لسيارة كيا EV9، المتاح للمشاهدة الآن على قناة كيا على منصة يوتيوب، صورة ظلية لطراز سيارة الدفع الرباعي الرائدة، والتي تتميز بمقدمة بارزة وأسطح جسم أملس. وتكمل أنماط الإضاءة الملفتة التي تتيحها المصابيح الأمامية والخلفية، هوية سيارة كيا EV9 الجريئة.



تعرض مقاطع الفيديو أيضاً مزيجاً فريداً بين التصميم الأنيق والمنحوت والهندسة الواثقة والحازمة لسياة كيا EV9. ويعود إسم EV9، إلى تسمية كيا للمركبات الكهربائية، حيث تتصل "EV" (السيارة الكهربائية) بالرقم "9" (تسعة)، والتي تمثل فئة هذا الطراز بين تشكيلة سيارات كيا المخصصة للسيارات الكهربائية.

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وكما هي كيا EV6، فإن سيارة كيا EV9 مبنية على منصة السيارة الكهربائية المخصصة للبطارية التي ابتكرتها الشركة، والنظام الكهربائي العالمي المعياري (E-GMP).وستكشف كيا بالكامل عن التصميم الخارجي والداخلي في 15مارس، وسيتم الكشف عن معلومات المنتج بالكامل خلال العرض العالمي الأول لسيارة كيا EV9 في أواخر شهر مارس.-انتهى-نبذة عن شركة كياكيا (www.kia.com) هي علامة سيارات عالمية مع رؤية لتوفير حلول تنقل مستدامة للمستهلكين والمجتمعات حول العالم. تأسست الشركة في عام 1944 وواصلت تقديم حلول التنقل لأكثر من 75 عاماً. ومع 52 ألف موظف حول العالم وحضور في ما يزيد على 190 سوقاً، ومنشآت تصنيع في 6 دول، تبيع الشركة اليوم حوالي 3 ملايين سيارة سنوياً. وتتصدر "كيا" اليوم جهود ترويج السيارات الكهربائية والعاملة على البطارية وتطوير مجموعة متنامية من خدمات التنقل، وتشجيع ملايين الأشخاص حول العالم على استكشاف أفضل طرق التجول. ويعكس شعار الشركة - الحركة التي تلهم – التزامها بإلهام المستهلكين عبر منتجاتها وخدماتها.