بيجو 508.. يقدم وكيل الشركة الفرنسية زيادة على موديل 2023 من السيارة



بيجو 508. بيجو 508.

بدأت شركة مانسكو (وكيل بيجو في مصر) في تقديم أول زيادة رسمية على موديلات 2023 من سيارات الشركة الفرنسية، ومن ضمنهم سيارتها بيجو 508، والتي تعتبر أكثر سيدان رياضية يتم تقديمها في مصر من سيارات بيجو الفرنسية، ونشرت الشركة الأسعار الرسمية لموديل 2023 كالتالي بعد الزيادة:



- فئة أولى بسعر مليون و20 ألف جنيه (بعد زيادة 25 ألف جنيه).



- فئة ثانية بسعر مليون و125 ألف جنيه (بعد زيادة 25 ألف جنيه).

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- فئة ثالثة بسعر مليون و225 ألف جنيه (بعد زيادة 25 ألف جنيه).- فئة ثالثة فرش داخلي أحمر بسعر مليون و235 ألف جنيه (بعد زيادة 25 ألف جنيه).- فئة GT MAX بسعر مليون و375 ألف جنيه (بعد زيادة 25 ألف جنيه).- فئة GT MAX بفرش داخلي أحمر بسعر مليون و385 ألف جنيه (بعد زيادة 25 ألف جنيه).ويتم تقديم هذا الموديل بأربع فئات يشتركن في نفس المحرك، وهو محرك 4 اسطوانات يتصل بشاحن توربيني، وهو بسعة 1600 سي سي وبقوة 165 حصان و240 نيوتن متر من عزم الدوران، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي 6 سرعات.وبالنسبة لفئات GT MAX الأكثر رياضية من السيارة فهي مزودة بمحرك 4 اسطوانات يتصل بشاحن توربيني، وهو بسعة 1600 سي سي وبقوة 215 حصان و300 نيوتن متر من عزم الدوران، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي أكثر تطورا.ويتم تقديم موديل 2023 من بيجو 508 في مصر بالعديد من التجهيزات، وتضم الكماليات الأساسية المتاحة مع السيارة التجهيزات التالية:- وسائد هوائية أمامية وجانبية للسائق والراكب الأمامي.- وسائد هوائية جانبية خلفية.- أنظمة المكابح ABS وEBS.- نظام ثبات الكتروني للسيارة.- نظام لقياس ضغط الهواء بالإطارات.- سنسور أمامي وخلفي للمساعدة في ركن السيارة.- شاشة رقمية 12.3 بوصة بديلة للعدادات التقليدية.- شاشة 10 بوصة باللمس لتشغيل النظام الترفيهي والمعلوماتي.- مصابيح أمامية وخلفية LED.- سنسور مطر.- كاميرات أمامية وخلفية.- إطارات بأطواق (جنوط) رياضية 18 بوصة.- مثبت سرعة.- تكييف هواء ثنائي النطاق.- عجلة قيادة متعددة الاستخدامات مغطاة بالجلد قابلة للتعديل في 4 اتجاهات.- زجاج كهربائي أمامي وخلفي.- عجلة قيادة مغطاة بالجلد.- فرش داخلي من الجلد.- نظام تدليك بالمقاعد الأمامية.- نظام لنقل السرعات من عجلة القيادة.- مكابح يد كهربائية.- فتح وغلق باب الصندوق الخلفي بالسيارة كهربائيا.