بالفيديو: من أفضل SUV قوية.. لامبورجيني أوروس أم G63 من مرسيدس-AMG؟

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مع زيادة شعبية فئة سيارات SUV عالميا وتفضيل كثير من العائلات لهذه الفئة، نشرت قناة Throttle House الإنجليزية المتخصصة في السيارات على يوتيوب مراجعة وتجربة قيادة وأيضا مقارنة بين سيارتين من فئة مركبات SUV القوية، وهما لامبورجيني أوروس، وG63 4x4 من مرسيدس-AMG، وذلك لتحديد أي سيارة منهم يمكن اعتبارها السيارة الأفضل من هذه الفئة في وقتنا الحالي.



جدير بالذكر أن هذه القناة اعتادت تقديم مراجعات جيدة للسيارات من وجهة نظر السائق الذي سيستخدم هذه السيارات بشكل يومي لعدة ساعات، لذلك يركز الفيديو على أجزاء مختلفة من السيارة قد لا تظهر أو تبدو واضحة للبعض من مجرد مشاهدة صور أو فيديوهات للسيارة التي يسعى لشرائها.



ويمكنك مشاهدة الفيديو التالي لمعرفة كل التفاصيل عن الموديلين السابق ذكرهما وأهم مميزاتهما، كما ننصح بتفعيل خاصية الترجمة التلقائية للعربية بموقع يوتيوب، وذلك باتباع الخطوات التالية:

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- الضغط على الزر الذي يحمل كلمة CC في الجزء السفلي الأيمن من أزرار التحكم في الفيديو.- الضغط على الزر الذي يحمل علامة ترس المجاور للزر السابق.- الضغط على اختيار Subtitles/CC بالقائمة التي تظهر أمامك.- الضغط على اختيار Auto-Translate بالقائمة.- الضغط على اختيار Arabic بالقائمة.شاهد الفيديو: