تعثر أسرة على قطتها الأليفة بعد 6 سنوات من فقدها

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شاركت عائلة بريطانية فرحتها بالعثور على قطتهم المفقودة بعد ست سنوات من البحث عنها، لكنها انتقلت الآن إلى مسافة تزيد عن 10000 ميل، وفقا لموقع "ذا صن".



أصيبت عائلة جريجوري بالحزن عندما اختفت قطتهم فى عام 2017 من منزلهم في كنتيش تاون، شمال لندن، حزنت ليزا جريجوري وزوجها جيمس وأطفالهم الثلاثة ميا وجيد وأوستين على فقدانها ولكنهم هاجروا بعد ذلك إلى سيدني أستراليا بعد عام.



لكن ليزا ، 45 عامًا، أصيبت بصدمة عندما تلقت رسالة بريد إلكتروني من RSPCA تفيد بالعثور على القط، قالت: "لم أصدق ذلك، ها أنا استيقظت على رسالة بريد إلكتروني من RSPCA تقول إن لديهم قطتنا.



ووضحت:" كانت القطة مزودة بشريحة إلكترونية وحاولوا الاتصال بي على رقم الهاتف المسجل ولكن لدي رقم مختلف الآن، لقد وضعوا ملاحظات عبر الهاتف لكن من الواضح أننا لم نعد نعيش هناك، حتى استطاعوا العثور علينا، وطلبت منهم إرسال صورة وبالطبع إنها القطة"

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في واقعه أخرى، أصبح رجل وقطته مثار ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعى منذ نشر مغامراتهما معا حول العالم، وفقا لموقع "ديلى ميل"، حيث يأمل الثنائى فى تحطيم الرقم القياسى العالمى لعدد البلدان التى زارها قط واحد، والذى يبلغ حاليًا 30 دولة، من خلال تجميع صور لقطات من 29 دولة.دين نيكولسون، من اسكتلندا، وقطته نالا، لا ينفصلان منذ أن التقيا على جانب طريق بوسني فى عام 2018 عندما كان تابي مجرد قطة صغيرة حيث كان الأسكتلندى فى رحلة بالدراجة منفرداً وينسب إلى نالا "تغيير حياته" بعد أن شعر بعدم اليقين في بداية رحلته.