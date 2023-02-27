فوائد تناول الفاكهة قبل الاكل

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لا يوجد طعام أخف من الفواكه على المعدة، فهي وجبة لذيذة مليئة بالعناصر والفيتامينت المفيدة، باختلاف أنواعها، كما أن أصناف كثيرة منها قليلة في سعراتها الحرارية ما يجعلها حلوى محببة ولا تؤدي لزيادة الوزن في الوقت نفسه، ولكن لأكل الفاكهة قبل الوجبات الأساسية فوائد خاصة من أبرزها التحكم في الوزن وغيرها الكثير، تعرفي مع لهلوبة عليها في السطور التالية.



بها نسبة عالية من الألياف الغذائية:



تناول الفاكهة قبل الوجبة يزيد من تناول الألياف المفيدة، لأن معظم الفاكهة عالية في نسبة الألياف، عند تناول الألياف تشعر بالشبع لفترة أطول من الوقت لأن الألياف تبطئ عملية الهضم، كما أنها تساعد على منع امتصاص الدهون والكوليسترول في الدم، مما يجعل وجبتك أفضل بكثير بالنسبة لصحتك.

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أما إذا كنت مصابًا بمرض السكر فالألياف في وجبتك تعني بطء الهضم، وإطلاق سراح الجلوكوز في مجرى الدم. عندما يحدث هذا يتم التحكم بالجلوكوز بشكل أفضل، ومن مصادر الفاكهة الغنية بالألياف التفاح والكمثرى والتوت والموز.سريعة الهضم:تتألف الفواكه من كربوهيدرات بسيطة وسكريات طبيعية ما يجعلها طعام خفيف على المعدة وسهل هضمه، كما أن بعض أنواعها يهديء من مشكلات الجهاز الهضمي.غنية بالفيتامينات والمعادن :الفواكه تحتوي على مجموعة واسعة من الفيتامينات والمعادن التي تدعم سير العمل في الخلايا والأنسجة وأجهزة الجسم، تحتوي أيضًا على مضادات الأكسدة الرئيسية التي تقي من أمراض كثيرة من خلال مواجهة الأضرار الناجمة عن الجذور الحرة، ينصح باستهلاك الفاكهة قبل الوجبات لامتصاص أفضل العناصر الغذائية الحيوية.تناول الفاكهة على معدة فارغة:يعتبر تناول الفاكهة فى الصباح على معدة فارغة أفضل وقت خلال اليوم للتمتع بالعناصر الغذائية الموجودة بها، يساعد ذلك في ازالة السموم من الجسم وتنظيف الجسم من المواد الضارة وثاني أفضل وقت لتناول الفاكهة أيضًا هى فترة ما بعد الظهر وعمومًا إذا لم تكن قادرا على تناول الفاكهة فى الصباح يمكن بسهولة تناولها قبل وجبة طعام الغداء.انخفاض كثافة الطاقة :تناول قطعة من الفاكهة مباشرة قبل وجبة الطعام قد تساعد في السيطرة على الأكل أثناء تناول الطعام، الجلوس لتناول وجبة عندما كنت تشعر بالجوع الشديد يمكن أن يؤدي إلى الإفراط في تناول الطعام والسعرات الحرارية المفرطة، تناول قطعة من الفاكهة قبل الوجبة يسمح لك بوضع ما هو منخفض السعرات الحرارية في معدتك فتبقي مساحة أقل للطعام الدسم، تعتبر الفواكه الغذاء منخفض الكثافة والطاقة، وهذا يعني أنها توفر كمية صغيرة من الطاقة أو السعرات الحرارية، وخاصة قبل وجبة الطعام، ما يفسح المجال لمراقبة الوزن والمساعدة على إنقاصه.سريعة ومريحة:الفواكه غذاء سريع ومريح يمكن بسهولة أن يستهلك قبل أي وجبة، سواء كنت تتناول الطعام في المنزل أو أثناء التنقل، يمكنك الاحتفاظ في حقيبتك بتفاحة، برتقالة، أو بعض حبات من العنب تمهيدًا لطبق رئيسي شهي.تناول الفاكهة بكاملها قبل وجبة الطعام هو وسيلة رائعة لجني فوائدها الغذائية الكاملة مع التحكم والحد من شهيتك للحد من الإفراط في تناول الطعام الآخر الذي قد يضم كميات من الدهون والسعرات، فيما يعتبر عصير الفواكه وسلطة الفواكه جزءا من نظام غذائي صحي ومتوازن.الدراسات والأبحاث تؤيد فائدة الفواكه قبل الأكل بشكل خاص:أكدت الدراسات والأبحاث أن الاستهلاك المنتظم للفاكهة مفيد للصحة، حيث أن الفواكه تحتوي على كميات كبيرة من الفيتامينات والمعادن التي يحتاجها الجسم للقيام بوظائفه الحيوية والنشاطات اليومية، وتناول الفاكهة قبل الوجبات بشكل خاص يمكن أن يدعم فقدان الوزن، والتحكم في الوزن على المدى الطويل، ويقي من الأمراض.