أسعار الذهب محلياً.. وتراجعه عالمياً ببداية الخميس

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أسعار الذهب

استقرت أسعار الذهب بالأسواق المحلية، ببداية تعاملات اليوم، الخميس 2 مارس، بعد صعود الجرام أمس نحو 65 جنيهًا، في حين تراجعت الأوقية في نطاق ضيق لتسجل 1833 دولارًا، بعد أن استهلت بورصة الذهب التداول عند مستوى 1836 دولارًا.

ونستعرض آخر تحديثات لأسعار الذهب في مصر، وذلك دون إضافة قيمة المصنعية إلى سعر الجرام، والتي تختلف قيمتها من تاجر إلى آخر، ومن محافظة إلى أخرى؛ وفقاً لحجم وشكل كل قطعة ذهبية؛ حيث تتراوح قيمة المصنعية ما بين 3 إلى 7% تقريبًا من سعر الجرام.

عيار 24

سجلت أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 24 نحو 1989 جنيهًا.

عيار 21

سجل عيار 21 سعر 1740 جنيهًا.

عيار 18
سجل عيار 18 نحو 1491 جنيهًا.

عيار 14

وسجل عيار 14 نحو 1160جنيهًا.

الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم 13920 جنيهاً.

سعر الأوقية

وبلغ سعر الأوقية ببورصة الذهب العالمية 1833 دولارًا.

المصدر: بوابه اخبار اليوم

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