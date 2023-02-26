أسعار الذهب محلياً.. وتراجعه عالمياً ببداية الخميس



أسعار الذهب أسعار الذهب

استقرت أسعار الذهب بالأسواق المحلية، ببداية تعاملات اليوم، الخميس 2 مارس، بعد صعود الجرام أمس نحو 65 جنيهًا، في حين تراجعت الأوقية في نطاق ضيق لتسجل 1833 دولارًا، بعد أن استهلت بورصة الذهب التداول عند مستوى 1836 دولارًا.



ونستعرض آخر تحديثات لأسعار الذهب في مصر، وذلك دون إضافة قيمة المصنعية إلى سعر الجرام، والتي تختلف قيمتها من تاجر إلى آخر، ومن محافظة إلى أخرى؛ وفقاً لحجم وشكل كل قطعة ذهبية؛ حيث تتراوح قيمة المصنعية ما بين 3 إلى 7% تقريبًا من سعر الجرام.



عيار 24

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سجلت أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 24 نحو 1989 جنيهًا.عيار 21سجل عيار 21 سعر 1740 جنيهًا.عيار 18سجل عيار 18 نحو 1491 جنيهًا.عيار 14وسجل عيار 14 نحو 1160جنيهًا.الجنيه الذهببلغ سعر الجنيه الذهب اليوم 13920 جنيهاً.سعر الأوقيةوبلغ سعر الأوقية ببورصة الذهب العالمية 1833 دولارًا.