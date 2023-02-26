أسعار الذهب محلياً.. وتراجعه عالمياً ببداية الخميس

استقرت أسعار الذهب بالأسواق المحلية، ببداية تعاملات اليوم، الخميس 2 مارس، بعد صعود الجرام أمس نحو 65 جنيهًا، في حين تراجعت الأوقية في نطاق ضيق لتسجل 1833 دولارًا، بعد أن استهلت بورصة الذهب التداول عند مستوى 1836 دولارًا.
ونستعرض آخر تحديثات لأسعار الذهب في مصر، وذلك دون إضافة قيمة المصنعية إلى سعر الجرام، والتي تختلف قيمتها من تاجر إلى آخر، ومن محافظة إلى أخرى؛ وفقاً لحجم وشكل كل قطعة ذهبية؛ حيث تتراوح قيمة المصنعية ما بين 3 إلى 7% تقريبًا من سعر الجرام.
عيار 24
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