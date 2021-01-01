رسالة طمأنة من رائد الفضاء الإماراتي داخل المركبة «دراجون»

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صورة الخبر: صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

أرسل رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي، رسالة طمأنه من داخل داخل المركبة دراجون بعد نجاح عملية الإطلاق صباح الخميس.

وانطلقت اليوم الخميس، وتحديداً في الساعة 9:34 صباحاً بتوقيت دولة الإمارات بنجاح أطول مهمة فضائية في تاريخ العرب، والتي يخوضها رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي لمدة 6 أشهر على متن محطة الفضاء الدولية ضمن Crew-6.

وقال "النيادي" في أول رسالة له من داخل المركبة دراجون بعد نجاح عملية الإطلاق: «أشكر القيادة الرشيدة وأبي وأمي وعائلتي على دعمهم لي.. أشكر مركز محمد بن راشد للفضاء على هذه الثقة.. كما أتوجه بالشكر لكل من جهزنا لهذه اللحظة التاريخية من مختلف وكالات الفضاء في العالم.. شكراً «سبيس إكس» .. أُدعوا لي.. في محطة الفضاء الدولية جميع أفراد طاقم الفريق كانوا متعاونين».

المصدر: بوابه اخبار اليوم

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