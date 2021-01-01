أسعار الحديد اليوم في مصر بعد توقعات زيادة إنتاج الخام العالمي



أسعار الحديد أسعار الحديد

استقرت أسعار الحديد خلال مارس الجاري عند مستويات سعر الحديد بنهاية فبراير، حيث تستعرض «المصري اليوم»، سعر الحديد في 10 شركات وفق آخر تحديث.



وبشأن أسعار الحديد الخام عالميا، ساعد الاستقرار في سوق العقارات في الصين على تعزيز العقود الآجلة لخام الحديد، حيث استقرت أسعار المنازل في الصين لأول مرة منذ 16 شهرًا، وارتفعت أسعار المساكن الجديدة لأول مرة منذ 12 شهرًا، بينما تلقى سعر الحديد الخام دعما من خلال توقعات إيجابية لواحدة من أكبر شركات التعدين في العالم لزيادة الإنتاج.



أسعار الحديد اليوم في مصر للبيع من أرض المصنع

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1- حديد عز استقر عند 26.985 جنيه.2- السويس للصلب استقر 26.850 جنيه.3- حديد بشاي استقر عند 28.500 جنيه.4- حديد المراكبي استقر عند 27.000 جنيه.5- حديد المصريين استقر عند 26.850 جنيه.5- حديد العشري استقر عند 26.500 جنيه.6- حديد الجارحي استقر عند 27.000 جنيه.7- مصر ستيل سجل 26.000 جنيه.8- حديد الكومي سجل 26.300 جنيه.9- حديد العلا سجل نحو 25.800 جنيه.10- الجيوشي للصلب 25.800 جنيه.كان سعر حديد التسليح ارتفع بنهاية فبراير في شركتين لإنتاج الصلب، حيث سجل سعر الحديد «العلا» قيمة 25.800 جنيه بحلول نهاية فبراير بزيادة تصل لـ600 جنيه، وزاد سعر طن الحديد الجيوشي من 25.500 إلى 25.800 جنيه بنهاية الشهر بارتفاع نحو 300 جنيه.أسعار حديد التسليح في مصر بعد الزيادةوبعد الارتفاع، تراوحت أسعار الحديد في مصر بين 25.800 و28.500 جنيه، في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام الحديد، الأكثر تداولًا في بورصة «داليان» للسلع في الصين، للأسبوع المنتهي في 24 فبراير 2023، بنسبة 1.5? عن الأسبوع السابق له ما يصل إلى 131.2 دولار للطن.وفي بورصة سنغافورة، ارتفعت العقود الآجلة لشهر مارس أيضًا بنسبة 1.4? لتسجل بعد الزيادة 128.5 دولار للطن.وارتفعت أسعار خام الحديد وسط توقعات بأن الصين سوف تتخذ تدابير إضافية لدعم الاقتصاد، وهناك آمال كبيرة في أن تعلن الصين عن إجراءات تحفيز اقتصادية إضافية في الدورة السنوية للمجلس الوطني لنواب الشعب في شهر مارس.وارتفع سعر الحديد في مصر بحلول نهاية فبراير، تزامنا مع ارتفاع سعر الحديد عالميا خلال تعاملات الأسبوع الرابع من فبراير، إذ ارتفع سعر حديد التسليح عالميا بقيمة 70 دولارا.كان سعر حديد التسليح ارتفع بقيمة 70 دولارا عالميا خلال الأسبوع الرابع من فبراير، بينما ارتفع اسعار الحديد الخردة بنحو 30 دولارا، تزامنا مع ارتفاع اسعار خام الحديد «البليت» بنحو 10 دولارات.سعر الحديد الخردةوسجل سعر الحديد الخردة بالأسبوع الرابع من فبراير بعد الزيادة 452 دولارا للطن بينما تراوحت أسعار البيلت بين 580 – 620 دولار للطن واسعار حديد التسليح بين 750 – 780 دولارا للطن.وبلغت اسعار الحديد الخردة في الأسواق العالمية، بالأسبوع الثالث من فبراير 422 دولارا للطن، وأسعار خام الحديد 127 دولارا للطن، فيما تراوحت أسعار مربعات الصلب – البيلت – بين 565 – 610 دولارات للطن في حسن سجلت أسعار حديد التسليح 710 دولارات للطن.