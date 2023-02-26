(تفاصيل) وزير قطاع الأعمال: نعمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي من «البنج» وتصدير الفائض

أكد المهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، إن هناك توجيه بتحقيق الاكتفاء الذاتي من المستلزمات الطبية الحيوية مثل بنج الأسنان، وتم العمل على ذلك خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى بدء تشغيل خط الإنتاج الجديد لبنج الأسنان بشركة الإسكندرية للأدوية التابعة للشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية.
أوضح المهندس عصمت، أن الوزارة حريصة على اتخاذ ما يلزم لتوفير مستلزمات الصناعة والخامات اللازمة لعمل خط الإنتاج الجديد بطاقته الإنتاجية القصوى للوفاء باحتياجات السوق المحلية.
بلغت التكلفة الاستثمارية للخط الجديد 45 مليون جنيه، وتصل طاقته الإنتاجية إلى نحو 7 ملايين كاربولة شهريا، وبذلك ترتفع الطاقة الإنتاجية للشركة إلى 11 مليون كاربولة شهريا وهو ما يكفي الاستهلاك المحلي بالإضافة إلى إتاحة كمية للتصدير.
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