غلق متحف الفن المصري الحديث .. أعرف السبب

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أعلن متحف الفن المصري الحديث، التابع لقطاع الفنون التشكيلية، غلق المتحف أمام الجمهور لمدة ثلاثة أسابيع، اعتباراً من يوم السبت المقبل، وذلك بسبب إجراء بعض أعمال الصيانة الضرورية.



10 قاعات وآلاف القطع الفنية

وقال بيان صادر عن قطاع الفنون التشكيلية، إن متحف الفن المصرى الحديث يتكون من 10 قاعات موزعة على ثلاثة طوابق، إضافة إلى عرض في الهواء الطلق في مقدمة المتحف لأعمال النحت كبيرة الحجم.



ويضم المتحف آلاف القطع الفنية التي تمثل شتى التيارات والاتجاهات الفنية منذ أوائل القرن العشرين حتى الآن، وبعض هذه الأعمال معار للعرض فى متاحف أخرى، أو في أماكن عامة داخل مصر وخارجها.

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تاريخ المتحفوأقيم المبنى الحالي للمتحف في عام 1936، وكان يسمى «السراي الكبرى»، ثم تم تطويره وتجهيزه ليفي بحاجات العرض المتحفي، وليكون المقر الدائم لمتحف الفن المصري الحديث الذي اُفتتح رسمياً في أواخر أكتوبر 1991.