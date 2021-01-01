الإصابة بالزهايمر .. دراسة .. «فيتامين الشمس» يقلل مخاطره



الإصابة بالزهايمر الإصابة بالزهايمر

استطاع مجموعة من الباحثين الأمريكيين من التوصل لاكتشاف جديد مفاده أن فيتامين "د" أو "فيتامين الشمس" يقلل مخاطر الإصابة بالزهايمر.



واعتمد الباحثون على عينات من أنسجة أدمغة 209 من كبار السن عقب وفاتهم.



ووجدوا فيتامين "د" فى 4 مناطق رئيسية فى الدماغ، اثنتان منها يمكن أن تظهر تغيرات مرتبطة بمرض الزهايمر، وثالث مرتبط بالخرف الوعائى الناجم عن ضعف تدفق الدم، ومنطقة رابعة لا تتأثر بفقدان الذاكرة.

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وتوصل الباحثون إلى أن أولئك لديهم مستويات عالية من فيتامين "د" فى جميع مناطق الدماغ الأربعة لديهم وظائف معرفية أفضل بما فى ذلك المهارات اللغوية والذاكرة ومدى الانتباه.وأوضحت الطبيبة كايلا شيا، المؤلف الرئيسى للدراسة أنهم يعلمون الآن أن فيتامين "د" موجود بكميات معقولة فى ادمغة الإنسان، ويبدو أنه مرتبط بانخفاض أقل فى الوظيفة الإدراكية.وقالت: "لكننا بحاجة إى إجراء المزيد من الأبحاث لتحديد الامراض العصبية التى يرتبط بها فيتامين "د" فى الدماغ قبل أن نبدأ بمطالبة الناس تناول المزيد من الأطعمة التى تحتوى على فيتامين "د" كإجراء وقائى.