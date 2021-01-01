الإصابة بالزهايمر .. دراسة .. «فيتامين الشمس» يقلل مخاطره

استطاع مجموعة من الباحثين الأمريكيين من التوصل لاكتشاف جديد مفاده أن فيتامين "د" أو "فيتامين الشمس" يقلل مخاطر الإصابة بالزهايمر.
واعتمد الباحثون على عينات من أنسجة أدمغة 209 من كبار السن عقب وفاتهم.
ووجدوا فيتامين "د" فى 4 مناطق رئيسية فى الدماغ، اثنتان منها يمكن أن تظهر تغيرات مرتبطة بمرض الزهايمر، وثالث مرتبط بالخرف الوعائى الناجم عن ضعف تدفق الدم، ومنطقة رابعة لا تتأثر بفقدان الذاكرة.
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