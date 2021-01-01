فرجاني ساسي : أتمنى العودة للزمالك يوما ما l حوار

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صورة الخبر: فرجاني ساسي
فرجاني ساسي


أوضح فرجاني ساسي لاعب الدحيل أنه لم يدخل في مفاوضات مع الزمالك، لكنه تمنى العودة له يومًا ما.

ساسي لعب في الزمالك بين يوليو 2018 ويوليو 2021، وانتقل إلى الدحيل القطري بعدها مجانًا.

وقال ساسي في تصريحات لموقع "وين وين" التونسي: "عقدي مع الدحيل لا يزال ممتدًا لمدة عام ونصف ولا يوجد حديث حاليًا عن التجديد".

وأضاف: "لا يزال الوقت مبكرًا، حاليًا يجب التركيز على تقديم أداء جيد هذا الموسم وبعدها سنرى الوضع".

وتابع: "ليس لدي أي عروض نهائيًا، حتى من مصر، يتحدثون عني كثيرًا في مصر، لأنك هناك عندما تقدّم أداءً مميزًا يحبك الناس ويحبون تواجدك دائمًا أو عودتك بعد رحيلك".

وأشار: "خصوصًا جماهير الزمالك التي تعشق اللاعب الفنان، لدي حب خاص لجماهير الزمالك، وأتمنى العودة يومًا ما. لكن عقدي حاليًا مستمر مع الدحيل".

وأوضح: "أنا على اتصال أخوي مع أمير مرتضى الذي تحدث معي بشأن الشكوى وسنتوصل قريبًا لحل ودي".
وأتم: "الزمالك مثل بيتي، لعبت فيه سنوات وأشعر أنني تربيت هناك، له فضل كبير عليّ، وإن شاء الله أعود له يومًا ما".

المصدر: موقع "وين وين" التونسي

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