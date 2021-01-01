خطوره على الصحة .. أطعمة محظور تناولها على معدة فارغة

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صورة الخبر: وجبة الإفطار
وجبة الإفطار

بعض الأشخاص، يتخلون عن وجبة الإفطار، ويتناولون بعض العصائر والقهوة والنسكافيه على الريق ومعدة فارغة، ولا يعلمون مدى خطورتها على الصحة.

قالت الدكتورة ناتاليا كروجلوفا خبيرة التغذية الروسية، إنه لا ينصح بتناول أي مشروبات على معدة فارغة قبل تناول وجبة الفطور.

وأضافت الخبيرة في مقابلة مع وكالة Prime الروسية للأنباء، أن تناول الحمضيات والمشروبات الساخنة على معدة فارغة تحفز إنتاج حمض الهيدروكلوريك، ويمكن أن تحفز الحرقة وآلام المعدة والتجشؤ.



ونصحت خبيرة التغذية الروسية، بأنه لا يجب تناول المعجنات والقهوة والمياه الغازية على معدة فارغة، لأنها تسبب مشاكل فى المعدة مثل الحرقة وانتفاخ البطن.

المصدر: وكالة Prime الروسية

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