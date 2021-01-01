لطلاب الفرقة الربعة 2023 .. حقوق عين شمس تعلن جدول دورة المحكمة التدريبية

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اعتمد الدكتور محمد صافي عميد كلية الحقوق جامعة عين شمس، جداول جلسات دورة المحكمة التدريبية لطلاب الفرقة الرابعة ( انتساب - انجليزي )للفصل الدراسي الثاني العام الجامعي (2023/2022).



وأشارت كلية الحقوق جامعة عين شمس عن بدء جلسات دورة المحكمة التدريبية لطلاب الفرقة الرابعة (انتساب - إنجليزي) خلال الفترة من الاحد 5 مارس وحتى الخميس 23 مارس 2023.



وأعلنت كلية الحقوق جامعة عين شمس، عن أن حضور الثلاث محاضرات إجباري لاجتياز دورة المحكمة التدريبية.

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وتعتبر جلسات دورة المحكمة التدريبية فكرة عملية تضاهي مشروع التخرج في الكليات العملية، حيث أنها مطلب إلزامي للحصول على الليسانس، حيث يقوم بأدائها الطلاب بأنفسهم بكافة أدوارها سواء كانت قضائية أو نيابية أو محامين وكتابة المذكرات وإلقاء المرافعات.والطالب يشارك في المحكمة التدريبية بعد إعداده لها وتجهيزه تحت إشراف مدرب متخصص في العمل القضائي والقانوني، الذي يتولى عملية الإشراف على مجموعة من الطلاب، وفي نهاية العام الدراسي يتم عرض عام للقضايا التي تم التدريب عليهاوتهدف المحكمة التدريبية إلى تأهيل الطالب لممارسة الحياة القانونية العملية سواء في الهيئات القضائية أو غيرها من الأنشطة القانونية الأخرى، كما أن جلسات المحكمة التدريبية يتم بثها عبر موقع الكلية الإلكتروني بحيث يستفيد منها طالب الحقوق في تنمية ملكته القانونية إضافة إلى صقل ثقافة ومهارات الطلاب القانونية.وشاركت كلية الحقوق جامعة عين شمس ، اليوم، في التصفيات الوطنية لمسابقة المحكمة الصورية العربية المقامة في دولة الكويت، وذلك من خلال تطبيق زووم ، و ذالك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس ، والدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.وقد كانت المشاركة من خلال الفريق الممثل للكلية والذي تشكل من: الطالبة ياسمين محمد الشرقاوي؛ بالفرقة الرابعة بالشعبة الإنجليزية، والطالبة زينب أحمد عبدالهادي؛ بالفرقة الثالثة بالشعبة العربية، والطالب كمال أشرف كمال؛ بالفرقة الثانية بالشعبة الإنجليزية، والطالب طاهر محمود عباس؛ بالفرقة الثانية بالشعبة العربية ، وتحت إشراف الدكتور محمد صافي عميد الكلية، والدكتور أحمد ديهوم وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور أحمد فتحي خليفة مدير مكتب التعاون الدولي والمشرف على مسابقات المحكمة الصورية بالكلية، وقد قام بتدريب الفريق كل من هدير محمد غطاس المدرس المساعد بقسم القانون الدولي العام، وحازم فتحي خضيري المعيد بقسم القانون الدولي العام بالكلية.