تفاصيل برنامج المنح الدراسية المجرية وكيفية التقديم



المنح الدراسية المجرية المنح الدراسية المجرية



شهد الرئيس السيسي، ورئيس وزراء المجر، توقيع الوزراء والمسؤولين من البلدين، وذلك لعدد من مذكرات التفاهم المشتركة بين الجانبين بجانب عدد من المجالات المختلفة.







ووقع وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور محمد أيمن عاشور، ووزير الشؤون الخارجية والتجارة المجري بيتر سيارتو، مذكرة تفاهم في إطار برنامج المنح الدراسية المجرية (استيباديم).

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وكانت قد أعلنت الإدارة المركزية للبعثات عن منح لمرحلة البكالوريوس للحاصلين على إتمام شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها والمقدمة من دولة المجر لبرنامج دراسة البكالوريوس في المجالات الآتية: " الزراعة – الهندسة – التكولوجيا – العلوم الطبيعية – التنمية المستدامة ".كما يمكن مراجعة وإختيار التخصصات المخصصة لجمهورية مصر العربية من خلال الرابط وبدون أي نفقات من البعثات .وأوضح أن شروط التقدم للمنح :أن يكون المرشح مصري الجنسية .ألا يزيد سن المتقدم عن 21 سنة ولا يقل عن 18 سنة فى 1/9/2023 .أن يكون حاصل على إتمام شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها .ألا يتعدي تاريخ الحصول علي الثانوية العامة أو ما يعادلها عن عامين سابقين ( 2020/2021 – 2021/2022 ) .ألا يكون قد تم حصوله علي منحة من المجر من قبل .بينما بيانات المنحة المقدمة من الجانب المجرى :الدراسة بدون رسوم دراسية – توفير أماكن للإقامة بالمدن الجامعية – الحق في الخدمات الصحية الأساسية .بدل منحة شهرية وفقًا للقواعد المعمول بها في المجر .المنحة لا تشمل نفقات السفر ذهابًا وعودة. .كما يتم التقدم لهذه المنح على الموقع الإلكتروني الخاص بالجانب المجرى .وجاءت المستندات المطلوبة لمنح البكالوريوس :نسخة من استمارة التقدم للمنحة المتاحة إلكترونيًا من الجانب المجرى مستوفاة .أصل + صورة شهادة إتمام الثانوية العامة أو ما يعادلها باللغة الإنجليزية .صورة بطاقة الرقم القومى .صورة جواز سفر صالح لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ( إن وجد ) .أصل + صورة شهادة اجتياز المرشح لـ 62 درجة تويفل دولى IBT أو 6 درجات في اختبار IELTS ما لم يطلب الجانب المانح درجة أعلى ( لا يجوز التقدم بإيصال إختبار اللغة ويلتزم بتقدم أصل الشهادة عند التقديم للمنحة ) .وأشارت إلى أنه لا يتم قبول ترشيح ملفات المتقدمين خارج التخصصات المعلن عنها من الجانب المجري والمخصصة لجمهورية مصر العربية ، وكذا الملفات الغير مستوفاه الشروط والمستندات ، بينما سيتم المفاضلة بين الطلاب المتقدمين على هذه المنح طبقًا لأعلى الدرجات الحاصل عليها الطالب بشهادة إتمام الثانوية العامة أو ما يعادلها وشهادة اللغة.وجاء أخر موعد لتقديم المستندات لإدارة البعثات: يوم الخميس الموافق 19 / 1 / 2023 ، وذلك علما بأن الإدارة المركزية للبعثات لا تتحمل أية نفقات عن هذه المنح، حيث جاء الإعلان عن المنح التنافسية للعام الدراسي 2023 / 2024 ، المقدمة للدولة من دولة المجر ( هيئة تمبس ) طبقًا للبرنامج التنفيذي.كما أعلنت الإدارة المركزية للبعثات عن منحً لمرحلة الماجستير والمقدمة من دولة المجر للحصول على درجة الماجستير في المجالات الآتية ( الزراعة – الهندسة – التكنولوجيا – العلوم الطبيعية ) .وتأتي شروط التقدم للمنح كالتالي :أن يكون المرشح مصري الجنسية .أن يكون حاصل على شهادة البكالوريوس .أعضاء معاوني هيئة التدريس بالجامعات المصريه او المراكز البحثيهالكوادر الإدارية في المؤسسات الحكومية والمدرجة في خطة البعثات .الطلاب الحاصلين على درجه البكالوريوس على ذات المنحه و المواطنين المصريين الذين لايعملون كمعاونى اعضاء هيئة التدريس و الذين ليس لهم جهة عمل بالوطن وذلك وفقا لأعلى درجات في البكالوريوس وأعلى درجات لشهادة اللغةبينما جاءت بيانات المنحة المقدمة من الجانب المجرى :الدراسة بدون رسوم – توفير أماكن للإقامة بالمدن الجامعية – الحق في الخدمات الصحية الأساسية .بدل منحة شهرية ( وفقًا للقواعد المعمول بها فى المجر ) .المنحة لا تشمل نفقات السفر ذهابًا وعودة .كما تتحمل البعثات ( فيما لا تتحمله جهة أخرى ) لطلاب الماجستير ( لأعضاء هيئة التدريس – الكوادر الإدارية المدرجة بخطة البعثات ) باستكمال قيمة المنحة المقدمة من الجانب المجرى طبقًا للبرنامج التنفيذى وكذا تذاكر السفر ذهابًا وعودة وذلك طبقًا للائحة المالية للبعثات .يتم التقدم لهذه المنح على الموقع الإلكتروني الخاص بالجانب المجرى وهوبينما المستندات المطلوبة لمنح الماجستير :استمارة بيانات باللغة العربية معتمدة من جهة العمل ( موضحًا بها تاريخ التعيين ) ( معاوني أعضاء هيئة التدريس والكوادر الإدارية في المؤسسات الحكومية فقط المدرجة بخطة البعثات ) .نسخة من نبذة عن الحياة العلمية ” C.V. ” باللغة الإنجليزية معتمدة ( معاوني أعضاء هيئة التدريس والكوادر الإدارية في المؤسسات الحكومية فقط المدرجة بخطة البعثات ) .خطاب ترشيح من جهة العمل موضحًا به عدم الترشيح لأي منحة أو بعثة أخرى ، وكذا ما يفيد إرسال استمارات استطلاع رأى الجهات الأمنية للموافقة على السفر (معاوني أعضاء هيئة التدريس والكوادر الإدارية في المؤسسات الحكومية فقط المدرجة بخطة البعثات ) .صورة طبق الأصل باللغة الإنجليزية من شهادة البكالوريوس وتقديرات السنوات الأربع .نسحة من استمارة التقدم للمنحة المتاحة إلكترونيًا من الجانب المجرى مستوفاه .صورة جواز سفر صالح لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ( إن وجد ) .أصل شهادة اجتياز المرشح لـ 62 درجة تويفل دولى IBT أو 6 درجات في اختبار IELTS ما لم يطلب الجانب المانح درجة أعلى ( لا يجوز التقدم بإيصال إختبار اللغة ويلتزم بتقدم أصل الشهادة عند التقديم للمنحة ) .ويكون الترشيح طبقا للترتيب التالي :-أعضاء معاوني هيئة التدريس بالجامعات المصريه او المراكز البحثيه .الكوادر الإدارية في المؤسسات الحكومية والمدرجة في خطة البعثات .الطلاب الحاصلين على درجه البكالوريوس على ذات المنحه سابقاً والمواطنين المصريين الذين لايعملون كمعاونى اعضاء هيئة التدريس و الذين ليس لهم جهة عمل بالوطن وذلك وفقا لأعلى درجات في البكالوريوس وشهادة اللغة ( بدون نفقات من البعثات ) .لا يتم قبول ترشيح ملفات المتقدمين خارج التخصصات المعلن عنها من الجانب المجري والموضحة بإعلان البعثات ، وكذا الملفات الغير مستوفاه الشروط والمستندات .يتم تسليم المستندات المطلوبة في العنوان التالي : 7 شارع إبراهيم أبو النجا – مدينة نصر – الدور الرابع .الإعلان عن المنح التنافسية للعام الدراسي 2023/2024المقدمة للدولة من دولة المجر ( هيئة تمبس ) طبقًا للبرنامج التنفيذيكما أعلنت الإدارة المركزية للبعثات عن منحً لمرحلة الدكتوراه والمقدمة من دولة المجر للحصول على درجة الدكتوراه باللغة الإنجليزية في أى مجال ذات الاهتمام بما فى ذلك مجال الفنون والأدب .وجاءت شروط التقدم للمنح :أن يكون المرشح مصري الجنسية – معاوني أعضاء هيئات التدريس بالجامعات المصرية الحكومية – المعاهد – الهيئات – المراكز البحثية – الكوادر الإدارية المدرجة بخطة البعثات – الجامعات والمراكز البحثية الخاصة والمواطنين المصريين الذين لايعملون كمعاونى اعضاء هيئة التدريس و الذين ليس لهم جهة عمل بالوطن .ألا تقل مدة الخدمة بجهة العمل عن عام قبل 1/9/2023 .ألا يكون قد مضى على تسجيل المرشح للدكتوراه بالوطن أكثر من عام ونصف عند التقدم للمنحة في حالة تسجيله للدكتوراة .وبيانات المنحة المقدمة من الجانب المجرى :الدراسة بدون رسوم – توفير أماكن للإقامة بالمدن الجامعية – الحق في الخدمات الصحية الأساسية .بدل منحة شهرية ( وفقًا للقواعد المعمول بها فى المجر ) .المنحة لا تشمل نفقات السفر ذهابًا وعودة .تتحمل البعثات ( فيما لا تتحمله جهة أخرى ) لطلاب الدكتوراه ( التابعين للجهات المدرجة بخطة البعثات ) باستكمال قيمة المنحة المقدمة من الجانب المجرى طبقًا للبرنامج التنفيذى وكذا تذاكر السفر ذهابًا وعودة وذلك طبقًا للائحة المالية للبعثات .لا تتحمل البعثات أى نفقات للأسرة طبقًا لقرار اللجنة التنفيذية للبعثات بجلسة 23/8/2017 والمعدل بقرار اللجنة التنفيذية للبعثات بجلسة 19/11/2017 .يتم التقدم لهذه المنح على الموقع الإلكتروني الخاص بالجانب المجرى .