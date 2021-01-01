اعرف موعد ليلة النصف من شعبان والأدعية المستحبة فيها



ليلة النصف من شعبان ليلة النصف من شعبان

ليلة النصف من شعبان.. تبدأ ليلة النصف من شعبان بحلول مغرب يوم 14 وتنتهي بقدوم فجر يوم 15 وفلكيا من المقرر أن يكون ليلة النصف من شعبان الاثنين 6 مارس 2023، وتعد ليلة النصف من شعبان من الليالي المباركة وعن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِذَا كَانَتْ لَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ فَقُومُوا لَيْلَهَا وَصُومُوا يَوْمَهَا؛ فَإِنَّ اللهَ يَنْزِلُ فِيهَا لِغُرُوبِ الشَّمْسِ إِلَى سَمَاءِ الدُّنْيَا فَيَقُولُ: أَلَا مِنْ مُسْتَغْفِرٍ فَأَغْفِرَ لَهُ؟ أَلَا مُسْتَرْزِقٌ فَأَرْزُقَهُ؟ أَلا مُبْتَلًى فَأُعَافِيَهُ؟ أَلا كَذَا أَلا كَذَا؟ حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ».



فضل ليلة النصف من شهر شعبان



فضل ليلة النصف من شهر شعبان، يهتم المسلمون بفضل ليلة النصف من شهر شعبان من خلال رؤية الكثيرين ممن يبحثون عن فضل ليلة النصف من شهر شعبان، لكي ينهلوا من فضل هذه الليلة، وكذلك إحياء ليلة النصف من شهر شعبان بالطاعات والأعمال الطيبة من صيام وقيام وصلاة وتلاوة قرءان وغيرها من الأعمال الصالحات التي تعود علينا بالخير والنفع والثواب والحسنات وتحط من علينا بعض من خطايانا.

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وتعدد فضل ليلة النصف من شهر شعبان من خلال أقاويل العلماء والصالحين، حيث أكد العلماء ما تحمله ليلة النصف من شعبان من أهمية قد توازي في أهميتها ليلة القدر، حيث جاء في فضل ليلة النصف من شهر شعبان الكثير من الأحاديث النبوية التي توضح كم هو مستحب قيام وصيام ليلة النصف من شهر شعبان، وأهمية أن نداوم فيها على الأذكار وقراءة القرآن وفعل الأعمال التي تزيد من حسناتنا، مثل التبرع وقول الخير، والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، وما إلى ذلك من الأعمال التي تقربنا من الله عز وجل.وأجمع علماء المسلمين على أن ليلة النصف من شهر شعبان ليلة من الليالي المباركة لما لهذه الليلة من مكان جليلة عند الله عز وجل، لذا يستحب فيها أن نكثر من الدعاء أن يصلح لنا الله أحوالنا وأيضا توجيه الناس بالعفو والصفح، جنبًا إلى جنب مع الصيام وتلاوة القرآن وإخراج الصدقات والتصالح مع الغير وتصفية النفوس مع من نخاصم.ووجه رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم نحو فضل ليلة النصف من شهر شعبان، حيث أكد لنا أهمية صيام ليلة النصف من شهر شعبان لما تشمله هذه الليلة من رحمات وبركات ومغفرة للذنوب وتكفير للخطايا، وكذلك اعتبار شهر شعبان بمثابة بوابة نعبر من خلالها إلى شهر رمضان الكريم، خير استعداد لشهر رمضان من خلال الاكثار من فعل الطاعات بكافة صورها وأشكالها في شهر شعبان، كما جاءت إلينا من الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، والصحابة والتابعين رضوان الله عليهم، والسلف الصالح.فضل ليلة النصف من شهر شعبان يكمن في صيامها حيث يوجهنا الإمام بن القيم رحمه الله بقوله في فضل صيام شهر شعبان: (في صوم شهر شعبان أنه تعظيم لشهر رمضان، وهو الشهر الذي تُرفع به الأعمال إلى الله تعالى، لقوله عليه الصلاة والسلام: "ذلك شهر يغفل النّاس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر تُرفع فيه الأعمال إلى ربّ العالمين، فأُحبّ أن يُرفع عملي وأنا صائم")، كما يستحب الإكثار من تلاوة القران في شهر شعبان، وذلك لقوم سلمة بن كهيل الخضرمي الكوفي التابعي "أنه إذا جاء شهر شعبان ترى القوم يتفرغون لتلاوة القرآن، وتدبر معانيه، والعمل به".فضل ليلة النصف من شهر شعبان كبير، وذكر في السنة النبوية الشريفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إذا كانت ليلة النصف من شعبان، فقوموا ليلها وصوموا نهارها)، على الرغم من كون الحديث ضعيف إلا أن بعض العلماء أجازوا العمل به من باب الترغيب في فعل الأعمال الصالحة.أدعية مستحبة في ليلة النصف من شعبانأدعية مستحبة في ليلة النصف من شعبان، هناك بعض من الأدعية والأقوال المستحبة في ليلة النصف من شهر شعبان، والتي نقولها ونرددها حتى نأخذ أجر هذه الليلة ومن أدعية مستحبة في ليلة النصف من شعبان نقول: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمة علي، وأبوء بذنبي، فاغفر فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت)، 100 مرة.اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضًا إلا شفيته، ولا مبتلى إلا عافيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا غائبا إلا رددته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا أسيرًا إلا فككته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا حاجة لنا فيها صلاح ولك فيها رضا إلا قضيتها ويسرتها بفضلك يا أكرم الأكرمين.اللهم في ليلة النصف من شعبان لا تدع لنا حُزنًا في قُلوبنا إلا بدلتَه فرحا.اللهم في ليلة النصف من شعبان، لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همًا إلا فرجته، ولا دينًا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلىً إلا عافيته، ولا ضالًا إلا هديته، ولا غائبًا إلا رددته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا أسيرا إلا فككته، ولا ميتًا إلا رحمته، ولا حاجةً لنا فيها صلاح ولك فيها رضى إلا قضيتها ويسرتها بفضلك، يا أكرم الأكرمين.اللهم في ليلة النصف من شعبان لا تحرمنا أجر الصّيام، والقيام، وزيادة بيتك الحرام، فإنا في أمسّ الحاجة إليه.اللهم في ليلة النصف من شعبان اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تُبلّغنا بها جنتك، ومن اليقين ما تُهوّن به علينا مصائب الدُنيا.-اللهم في ليلة النصف من شعبان أنت ربّي لا إله إلا أنت، خلقتن وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شرّ ما صنعت، أبُوء بنعمتك عليّ، أبوء بذنبي، فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنتاللهم في ليلة النصف من شعبان إنّا نسألك العلم النافع، والعمل الصّالح، والجزاء الوفير.اللهم في ليلة النصف من شعبان أحينا حياة السعداء وأمتنا ممات الشهداء، واحشرنا في زمرة الأنبياء والأصفياء إنك أنت الغفور الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آلة وأصحابه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.اللهم صلي على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون 100 مرة.لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة.اللهم إنك حليم ذو أناة ولا طاقة لنا بعذابك فاعف عنا بحلمك يا الله 100 مرة.