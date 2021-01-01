العائلة المالكية تقرر .. حرمان الأمير هاري من منزله بـ بريطانيا



الأمير هاري الأمير هاري

قادت علاقة الأمير هاري وميجان ماركل الفاترة مع أعضاء العائلة المالكة البريطانية إلى طردهما من منزلهما في المملكة المتحدة في فروغمور وتسليم المفاتيح لـ الأمير أندرو.



زُعم أن هاري وميجان كانا يرتبان لإرسال متعلقاتهما التي لا يزالان بحوزتهما في منزل وندسور إلى منزلهما في كاليفورنيا، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.



تشير التقارير إلى أن مذكرات هاري التي تروي كل شيء ، كانت القشة الأخيرة للملك تشارلز، حتى أنه أجرى مكالمة ولكن لم يكن هناك تحسن بين العلاقات بين عائلة ساسكس والعائلة المالكة.

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وبسبب العلاقات المتوترة بين الأمير هاري والعائلة والملك ، يُزعم أن الأمير أندرو قد عُرض عليه المنزل الذي كان ملك لـ الأمير هاري ، إلا أنه يرفض.يقاوم أندرو فكرة الانتقال إلى Frogmore Cottage بعد أن عرض عليه الأمر الأسبوع الماضي، لكن هذا يظهر ان هاري وميجان عاجزين عن وقف الاخلاء.كانت الملكة الراحلة قد أهدت هذا المنزل إلى هاري وميجان بعد زفافهما في عام 2018، حيث تم تحويل Frogmore إلى منزل واحد في عام 2019 ، بعد أن كانت في السابق خمسة عقارات منفصلة للموظفين العاملين في Windsor Estate.ويُعتقد أن المنزل يحتوي على خمس غرف نوم ومطبخ وغرفة جلوس وحضانة تم تصميمها لأول مرة لـ أرشي.يثير قرار تشارلز بطرد عائلة ساسكس مزيدًا من الشكوك حول ما إذا كان سيتم إعطاؤهم دعوة لتتويجه في مايو.