لا تهملها .. دوخة بسيطة تكشف عن مرض خطير في المخ

ورم المخ
ورم المخ هو نمو لخلايا الدماغ التي تتكاثر بطريقة غير طبيعية لا يمكن السيطرة عليها.
درجات وأنواع أورام المخ
يتم تصنيف أورام الدماغ وفقًا لمدى سرعة نموها ومدى احتمالية نموها مرة أخرى بعد العلاج.
أورام الدرجة 1 و 2 منخفضة الدرجة ، وأورام الدرجة 3 و 4 عالية الدرجة.
هناك نوعان رئيسيان من أورام المخ:
أورام الدماغ غير السرطانية (الحميدة) - وهي منخفضة الدرجة (الدرجة 1 أو 2) ، مما يعني أنها تنمو ببطء ويقل احتمال عودتها بعد العلاج
أورام الدماغ السرطانية (الخبيثة) - وهي من الدرجة العالية (الصف 3 أو 4) وتبدأ إما في الدماغ (الأورام الأولية) أو تنتشر في الدماغ من مكان آخر (الأورام الثانوية) ؛ هم أكثر عرضة للنمو بعد للعلاج
أعراض ورم في المخ
تختلف أعراض ورم الدماغ اعتمادًا على الجزء الدقيق من الدماغ المصاب.
تشمل الأعراض الشائعة ما يلي:
دوخة
الصداع
نوبات (نوبات)
استمرار الشعور بالغثيان (الغثيان) والمرض (القيء) والنعاس
التغيرات العقلية أو السلوكية ، مثل مشاكل الذاكرة أو التغيرات في الشخصية
ضعف تدريجي أو شلل في جانب واحد من الجسم
مشاكل في الرؤية أو الكلام
في بعض الأحيان قد لا تظهر عليك أي أعراض لتبدأ بها ، أو قد تتطور ببطء شديد بمرور الوقت.
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