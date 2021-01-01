لا تهملها .. دوخة بسيطة تكشف عن مرض خطير في المخ



ورم المخ ورم المخ

ورم المخ هو نمو لخلايا الدماغ التي تتكاثر بطريقة غير طبيعية لا يمكن السيطرة عليها.



درجات وأنواع أورام المخ

يتم تصنيف أورام الدماغ وفقًا لمدى سرعة نموها ومدى احتمالية نموها مرة أخرى بعد العلاج.



أورام الدرجة 1 و 2 منخفضة الدرجة ، وأورام الدرجة 3 و 4 عالية الدرجة.

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هناك نوعان رئيسيان من أورام المخ:أورام الدماغ غير السرطانية (الحميدة) - وهي منخفضة الدرجة (الدرجة 1 أو 2) ، مما يعني أنها تنمو ببطء ويقل احتمال عودتها بعد العلاجأورام الدماغ السرطانية (الخبيثة) - وهي من الدرجة العالية (الصف 3 أو 4) وتبدأ إما في الدماغ (الأورام الأولية) أو تنتشر في الدماغ من مكان آخر (الأورام الثانوية) ؛ هم أكثر عرضة للنمو بعد للعلاجأعراض ورم في المختختلف أعراض ورم الدماغ اعتمادًا على الجزء الدقيق من الدماغ المصاب.تشمل الأعراض الشائعة ما يلي:دوخةالصداعنوبات (نوبات)استمرار الشعور بالغثيان (الغثيان) والمرض (القيء) والنعاسالتغيرات العقلية أو السلوكية ، مثل مشاكل الذاكرة أو التغيرات في الشخصيةضعف تدريجي أو شلل في جانب واحد من الجسممشاكل في الرؤية أو الكلامفي بعض الأحيان قد لا تظهر عليك أي أعراض لتبدأ بها ، أو قد تتطور ببطء شديد بمرور الوقت.