تنطلق هواتف vivo V27 بمميزات portrait جديدة في الكاميرة #MWC23



vivo V27 vivo V27

كشفت vivo رسمياً اليوم عن سلسلة هواتف vivo V27 التي تتضمن الإصدار الرئيسي مع هاتف vivo V27 Pro، إلى جانب هاتف vivo V27e.



انطلقت هواتف vivo V27 الجديدة بمميزات خاصة في الكاميرة للقطات portrait، مع مستوى تسعير أقل من 500 دولار.



هواتف vivo V27 Pro وvivo V27

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ينطلق هاتف vivo V27 Pro برقاقة معالج Dimensity 8200، بينما يأتي vivo V27 برقاقة معالج Dimensity 7200.أيضاً تدعم vivo الهاتفين بشاشات AMOLED، وحجم 6.78 إنش، ومعدل تحديث 120 Hz، وجودة عرض Full HD+.كما ينطلق هاتفي vivo V27 Pro وvivo V27 بمستشعر رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل مع مستشعر Sony IMX766V مخصص بفتحة عدسات f/1.8، ويأتي المستشعر الثاني بدقة 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض فائقة الإتساع، ويأتي مستشعر macro الثالث بدقة 2 ميجا بيكسل، أيضاً إلى جانب وحدة الكاميرة تظهر حلقة بإضاءة LED.وتأتي الكاميرة الأمامية في ثقب يتوسط الشاشة بدقة 50 ميجا بيكسل وميزة التركيز التلقائي، كما تأتي الكاميرة بالعديد من التحسينات والمميزات في البرمجيات للصور الثابتة وتسجيل الفيديو، والتي تشمل نمط ليلي في الوقت الفعلي “Extreme Night Vision”، وأيضاً نمط Super Night للفيديو، مع تثبيت Hybrid الذي يعمل على معالجة الإهتزازات في الفيديو.كما ينطلق الهاتفين بواجهة Funtouch OS 13، ونظام تشغيل Android 13، مع دعم شبكات 5G مزدوجة SA وNSA، وتقنية البلوتوث 5.3، وWi-Fi 2.4 GHz/5 GHz، كما يضم الهاتفين منفذ USB C.أيضاً ينطلق هاتفي vivo V27 و vivo V27 Pro بقدرة بطارية 4600 mAh، وتقنية الشحن السريع بقدرة 66W، ومن المتوقع أن يتميز الهاتفين بوزن 182 جرام.ويتوفر إصدار Pro بألوان الأزرق الذي يدعم تغيير الألوان وفقاً للإضاءة، كما يتوفر الهاتف باللون الأسود، بينما ينطلق الإصدار الرئيسي بألوان الأخضر والذهبي.أيضاً يتوفر vivo V27 Pro بذاكرة عشوائية 8 أو 12 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 128 أو 256 جيجا بايت، على أن ينطلق النموذج الرئيسي بسعر 459 دولار.كما يتوفر vivo V27 بذاكرة 8 أو 12 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 256 جيجا بايت، بسعر يبدأ من 399 دولار، على أن يتغير مستوى التسعير من سوق لأخر.هاتف vivo V27eينطلق هاتف vivo V27e برقاقة معالج Helio G99، ويأتي الهاتف بإعدادات ثلاثية في الكاميرة الخلفية والتي تتضمن مستشعر رئيسي بدقة 64 ميجا بيكسل، مع ميزة التثبيت البصري، ومستشعر bokeh بدقة 2 ميجا بيكسل، مع مستشعر macro بدقة 2 ميجا بيكسل، وتأتي كاميرة السيلفي بدقة 32 ميجا بيكسل بتركيز ثابت.كما يضم vivo V27e شاشة AMOLED بحجم 6.62 إنش، ومعدل تحديث 120 Hz، أيضاً يأتي الهاتف بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، وسعة 128 جيجا بايت.أيضاً ينطلق بقدرة بطارية 4600 mAh، وتقنية الشحن السريع بقدرة 66W، وواجهة Funtouch OS 13، ونظام تشغيل Android 13، كمت يتيمز بسماكة 7.7 مم، كما يتوفر vivo V27e بألوان البنفسجي والأسود، ويأتي النموذج الرئيسي بسعر 289 دولار.