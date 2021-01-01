بدء إطلاق Snapdragon Auto 5G Modem-RF Gen 2 مع إمكانية اتصال محسّنة للجيل التالي من السيارات #MWC23

أكدت شركة كوالكوم أن عصر سيارة الـ 5G قد وصل بالفعل مع ظهور Snapdragon Auto 5G Modem-RF Gen 2. وتمامًا مثل أحدث شرائحها للأجهزة المحمولة التي قد تتزامن معها في المستقبل والتي ظهرت أيضًا لأول مرة في MWC 2023، يمنح الاتصال عبر الأقمار الصناعية للمركبات المستهدفة.
تعمل هذه الإضافة على تعزيز بيانات الهاتف المحمول الخاصة بالسيارات بنطاق ترددي يصل إلى 200 ميجاهرتز وتوجيه بيانات داخل السيارة يصل إلى 1 جيجابت / ثانية. تم الترويج لهذه المواصفات لتعزيز الموثوقية مع تقليل زمن الوصول في السيارة المتصلة، وقد تجعل البث أو اللعب أكثر سلاسة للركاب أثناء السير على الطريق.
كما أن الجيل الثاني ليس مجرد مودم، حيث إنه يدمج وحدة المعالجة المركزية رباعية النوى الخاصة به، والتي قد تساهم في القيادة الذاتية المتقدمة بالإضافة إلى تطبيقات السيارات ذات الصلة بالترفيه أو حركة المرور الذكية بشكل متزايد.
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