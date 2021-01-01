هواتف Realme من هذا العام ستدعم شحن 33 واط أو أعلى #MWC23

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صورة الخبر: Realme
Realme

تعتبر Realme شركة رائدة في تكنولوجيا شحن الهواتف الذكية في عام 2022، وهي أصبحت أول من كشفت عن هاتف يمكنه العمل بقوة 150 واط وتبع ذلك مع أول هاتف 240 واط هذا العام.

ويبدو ان الهدف لعام 2023 هو أن يكون 90? على الأقل من هواتف Realme المتاحة عالميًا تدعم الشحن بمعدل 33 واط أو أعلى. وصلت الشركة بالفعل إلى هذه العلامة في شريحة 250 دولارًا إلى 399 دولارًا، ولكن هذا سيغطي الهواتف ذات الأسعار المعقولة أيضًا.

فوفقًا للإحصائيات من Counterpoint، لا تزال شركة Realme هي الشركة الوحيدة التي أطلقت هاتفًا بقوة 65 وات في النطاق السعري 100 دولار – 149 دولارًا. وهي حاليًا رائدة في شريحة الأسعار هذه، حيث تدعم 85? من هواتفها في عام 2022 الشحن السريع.

سيؤدي التزام Realme الجديد إلى رفع الحد الأدنى إلى 33 واط لجميع الأجهزة باستثناء أدنى الأجهزة.

المصدر: بوابه المتميز

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