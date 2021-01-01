طائرات “دون وقود” في معرض دولي..ستخفض تكاليف النقل الجوي..

تستعد شركة ناشئة لعرض طائرة تعمل بالكهرباء ولا تزود بالوقود، وذلك في معرض أستراليا الدولي للطيران
وستعرض شركة “دوفتيل” ابتكارها الجديد وهو طائرة صغيرة مزودة بمحرك يعمل بالكهرباء وتحمل بطاريات.
وحسب مديرة العمليات التجارية في الشركة الأسترالية راتشيل باريت، فإن الابتكار يعد “ثورة في عالم الطيران”، حيث سيخفض بشكل كبير تكاليف النقل الجوي، إضافة إلى تأثيراته الإيجابية على البيئة والمناخ.
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