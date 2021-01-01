تكشف هوندا عن سيارة سباقات جديدة مبنية على CR-V بقوة 800 حصان



هوندا هوندا

بعد أيام من التشويق لها، كشفت هوندا عن سيارة سباقات جديدة مبنية على موديل سي ار في، وهي سيارة فريدة وواحدة من نوعها وأشرف فريق تطوير الأداء العالي لهوندا على تصميمها، وللأسف لا نتوقع طرح موديل إنتاجي لها، ولكن سنراها في سباقات IndyCar هذا العام.



استخدام مكثف لألياف الكربون لتخفيف الوزن



النصف السفلي من السيارة مصنوع بالكامل من ألياف الكربون، مع رفارف ضخمة وأبواب أمامية على شكل الفراشة، مع تصميم داخلي مستوحى من سيارات السباق، وشاسيه جديد مخصص للسيارة، كما نرى جناحاً خلفياً بالغ الضخامة.

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محرك هايبرد بقوة 800 حصان!وتستمد السيارة طاقتها من محرك 6 سلندر توين تيربو سعة 2.2 لتر هايبرد مقترن بناقل حركة 6 سرعات، بقوة 800 حصان، مع توظيف تقنية المكثف الفائق المشابهة للنظام المستخدم في سيارات لامبورجيني لتعزيز القوة على فترات قصيرة وتحسين صرفية الوقود.ويمكن اعتبار هذه السيارة الجامحة المبنية على سي ار في أقرب لمشروع اختباري من طرف هوندا لتجربة بعض التقنيات الفريدة الجديدة للعلامة، والتي يمكن توظيفها في المستقبل في موديلات على أرض الواقع.ونستمر في سرد مواصفات السيارة، مثل مكابح بريمبو 15 إنش من سيارة NSX GT3 للسباقات، ونظام تعليق أمامي، وجنوط 20 إنش عريضة، ومستويات مدهشة من قوة الدفع السفلي بفضل الجناح الخلفي.ومن يدري، قد نرى نسخة إنتاجية عالية الأداء لموديل سي ار في بتقنيات مستوحاة من هذه السيارة وهو ما لمحت له هوندا بالفعل في بيانها الصحفي المصاحب للتدشين.