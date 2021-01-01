تكشف فورد الأسعار الأمريكية لموستنج 2024 الجديدة كلياً



فورد موستنج 2024 فورد موستنج 2024

كشفت فورد أخيراً عن الأسعار الرسمية للجيل السابع الجديد كلياً لموستنج، والتي تبدأ من 32,500 دولار – 122 ألف ريال قبل الضرائب لفئة ايكوبوست فاستباك الأساسية، وهي زيادة 3,370 دولار تقريباً على أسعار الجيل السابق، وتقفز الأسعار إلى قرابة الـ 60 ألف دولار – 224 ألف ريال لفئة الحصان الأسود Dark Horse الأعلى في المجال.



تذكرة بأرقام الأداء الممتازة



وستنطلق فئة “الحصان الأسود” الجديدة بقوة 500 حصان وعزم دوران 567 نيوتن متر، وخلفها فئة GT بقوة 480 حصان، مع إمكانية رفعها إلى 486 حصان عند تحديث نظام العادم.

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ويستمد إصدار الحصان الأسود الجديد طاقته من محرك 8 سلندر Coyote، وهو أقوى محرك 5.0 لتر بالتنفس الطبيعي في تاريخ فورد للسيارات الإنتاجية وحصل الجيل الجديد من المحرك على تحديثات ميكانيكية عميقة لتحسين الاستجابة والأداء.وستتوفر الفئة الأساسية من موستنج 2024 بمحرك 2.3 لتر 4 سلندر تيربو ايكوبوست وصفته فورد بالجديد كلياً، بنظام حقن مباشر جديد بقوة 315 حصان وعزم دوران 474 نيوتن متر، ما يجعلها أقوى فئة أساسية في تاريخ موستنج.أبرز المواصفاتوتأتي جميع فئات موستنج الجديدة بجنوط مقاس 17 بوصة، مع توافر جنوط 19، أو 20 بوصة اختيارية لفئة GT الرائدة. بالإضافة إلى ذلك، حصلت موستنج، على أقواس عجلات واسعة لإضافة لمسة عضلية قوية على السيارة.وستتوفر الكوبيه بفئات: الكشف والفاست باك حسب رغبة العميل، على أن تأتي نسخة الفاستباك مزودة بخط سقف أطول نسبياً لتسهيل عملية الدخول والخروج من السيارة بالخوذة.وستصل فورد موستنج 2024 الجيل الجديد للوكالات العالمية في صيف 2023.