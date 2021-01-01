انطلاق المشروع التاسع لسيارة سكودا المطورة عبر الطلاب



سكودا سكودا

أعلنت سكودا عن انطلاق المشروع التاسع ضمن مدرستها الطلابية والذي سيتم بمشاركة 29 طالب في مدرستها المهنية بمركز الشركة الرئيسي ومقره ملادا بوليسلاف التشيكية.



يستفيد طلاب مدرسة سكودا بالدعم من مختلف الخبرات بأقسام الشركة من التصميم إلى التطوير التقني وقد بدأت هذه المبادرة منذ 2014 وحتى الأن تعمل مجموعة مختلفة من الطلاب كل عام لتقديم نموذج لسيارة جديدة كل عام بالبناء على أحد طرازات الشركة المتوفرة للأسواق.



صرحت مارين كابوسكي، رئيسة أكاديمية سكودا «تمثل المشاركة بمدرسة سكودا المهنية أساسًا قوياً للحصول على فرصة عمل وبداية مسيرة عمل مميزة بواحدة من الوظائف العديدة بقطاعات الشركة المختلفة كما يتاح لطلابنا اكتشاف اهتمامات جديدة واتخاذ قرار في حياتهم المهنية واختيار المكان المناسب لتوظيف مواهبهم».

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لم يتم الإعلان بعد عن تفاصيل المشروع الطلابي الجديد، ما سيتم خلال الأشهر المقبلة، بينما قدمت سيارة العام الماضي باسم Afriq وخصصت للطرق الوعرة بالاشتراك مغ قطاع سكودا موتورسبورت لأول مرة كما اعتمدت على Kamiq الكروس أوفر.ويعود تاريخ سكودا لتدريب الطلاب إلى 1975 حينما اجتمعت مجموعة لبناء 4 نسخ من Buggy Type 736 المخصص للأوتوكروس.